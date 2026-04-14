Енн Гетевей, яка виконує головну роль у фільмі, з'явилася на червоній доріжці у вбранні від українського бренду Lever Couture. Про це повідомили на інстаграм-сторінці модної марки.
Для події акторка обрала ефектну світлу сукню, яка належить до колекції Anatomy of Identity ("Анатомія ідентичності"), яку вперше презентували в Париж влітку 2025 року, а до цього показували в Токіо.
Що відомо про Lever Couture?
- Засновницею бренду є дизайнерка Леся Верлінг'єрі родом з Одеси.
- Вона переїхала до Баварії, де вступила до Інституту дизайну. Саме під час життя за кордоном у Лесі з’явилася ідея створити власний бренд.
- Першим знаковим проєктом дизайнерки стала сукня, виконана з українських хусток. Вона представила її на заході для молодих митців у невеликій галереї. Робота привернула увагу фахівців, тож Верлінг'єрі запросили до участі в показі в Берліні. Саме цей показ став знаковим у її кар’єрі: там Леся познайомилася зі стилістом Ніколою Формікетті, який на той момент був креативним директором Леді Гаги. Це знайомство стало важливим кроком до міжнародного визнання.
- Сьогодні серед клієнток Lever Couture – Мілла Йовович, Карді Бі, Дженніфер Лопес, Кеті Перрі та інші світові зірки.
- За словами дизайнерки, створення однієї сукні зазвичай займає від одного до трьох місяців.