Звідки взялася ця звичка та чи несе вона в собі якийсь прихований зміст сьогодні – розповіло видання Liber Tatea.

Чому кепку носять задом наперед?

Цей тренд з'явився на бейсбольному полі. Першими кепку задом наперед почали носити кетчери – гравці, які стоять за гравцем з битою і носять захисні маски. Козирок заважав правильно зафіксувати спорядження, тому спортсмени просто розвертали кепку, щоб вона не заважала під час гри. Згодом це підхопили й інші атлети, а також професіонали, яким був потрібен ширший огляд або місце для додаткового обладнання на голові.

У другій половині XX століття цей жест вийшов далеко за межі спортивних стадіонів і набув нових значень. У 1970-х та 1980-х роках американська вулична культура та хіп-хоп рух перетворили це практичне рішення на символ самовираження. Носити кепку козирком назад стало означати певну відстороненість від загальноприйнятих правил і демонстрацію незалежності. Це був м'який спосіб проявити бунтарство та підкреслити належність до молодіжних субкультур, зокрема до спільнот скейтерів та серферів, які цінували цей стиль за розслабленість та зручність.

З часом, завдяки кіно та музичним кліпам 90-х років, такий спосіб носіння аксесуара став масовим. Символіка протесту поступово стерлася, поступившись місцем естетиці. У сучасному світі носіння кепки задом наперед сприймається переважно як ознака неформального, розслабленого стилю.

Психологи навіть зазначають, що люди в такому образі часто здаються оточенню молодшими та більш відкритими до спілкування. Хоча сьогодні це вже не вважається викликом суспільству, кепка задом наперед залишається нагадуванням про те, як професійна потреба спортсменів може стати глобальним модним явищем, що об'єднує людей різних поколінь по всьому світу.

