Як її носити в цьому сезоні – розповіло модне видання Harper's Bazaar.

Вас також може зацікавити Ця прикраса з 90-х знову в моді – і стала головним трендом 2026

Вітрівка органічно вписується в базовий гардероб і легко комбінується з різними речами, дозволяючи створювати як прості, так і більш експериментальні образи.

З чим носити вітрівку у 2026 році?

Найбільш універсальним варіантом залишаються поєднання з джинсами, які створюють класичний повсякденний образ у стилі casual.

Водночас вітрівка гармонійно виглядає з спідницями – від лаконічних мінімалістичних моделей до більш акцентних варіантів яскравих кольорів або з принтами, серед яких у 2026 році особливо актуальним залишається горошок.

Не менш вдало вона поєднується і з шортами – як класичними, так і джинсовими моделями до колін або навіть велосипедками, що додають образу більш спортивного настрою.

З чим носити вітрівку / Фото з Pinterest

Для тих, хто любить контрасти, актуальним рішенням будуть поєднання з класичними атласними штанами.

Завершити образ з вітрівкою можна різним взуттям – від кросівок і кед до балеток, босоніжок чи навіть підборів, залежно від того, який настрій і стиль хочеться створити.

Який ще верхній одяг буде в тренді навесні 2026?