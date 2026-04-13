Як її носити в цьому сезоні – розповіло модне видання Harper's Bazaar.
Вас також може зацікавити Ця прикраса з 90-х знову в моді – і стала головним трендом 2026
Вітрівка органічно вписується в базовий гардероб і легко комбінується з різними речами, дозволяючи створювати як прості, так і більш експериментальні образи.
З чим носити вітрівку у 2026 році?
Найбільш універсальним варіантом залишаються поєднання з джинсами, які створюють класичний повсякденний образ у стилі casual.
Водночас вітрівка гармонійно виглядає з спідницями – від лаконічних мінімалістичних моделей до більш акцентних варіантів яскравих кольорів або з принтами, серед яких у 2026 році особливо актуальним залишається горошок.
Не менш вдало вона поєднується і з шортами – як класичними, так і джинсовими моделями до колін або навіть велосипедками, що додають образу більш спортивного настрою.
Для тих, хто любить контрасти, актуальним рішенням будуть поєднання з класичними атласними штанами.
Завершити образ з вітрівкою можна різним взуттям – від кросівок і кед до балеток, босоніжок чи навіть підборів, залежно від того, який настрій і стиль хочеться створити.
Який ще верхній одяг буде в тренді навесні 2026?
- У моді залишається класичне пряме пальто мідідовжини – універсальна база, яка легко вписується в будь-який гардероб.
- Серед акцентних речей варто відзначити й пальта з леопардовим принтом – сміливий варіант для тих, хто хоче зробити верхній одяг головним акцентом образу. Про це писало видання Cosmopolitan.
- Також актуальними досі є байкерські куртки з ефектом легкої потертості, а ще – замшеві моделі.