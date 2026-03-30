Він ідеально підходить для теплої весни та легких прогулянок містом. Ідеями цікавих моделей на цей сезон поділилося видання Cosmopolitan.

Які є модні варіанти короткого верхнього одягу для весни-2026?

Екошкіра – один із головних трендів весни-2026, тож куртки із цього матеріалу зараз дуже популярні. Моделі з екошкіри здатні освіжити будь-який базовий образ і зробити його більш виразним. Ефектно виглядають крутки з V-подібними вирізами, торочками, насиченими кольорами або накладними кишенями в стилі сафарі.

Куртки з екошкіри / Фото з Pinterest

Бомбери – класика, яка не виходить із моди. Цього сезону варто звернути увагу на принтовані варіанти, наприклад у смужку або клітинку. Також цікаво виглядають моделі з високим коміром.

До речі, напередодні дизайнер Андре Тан відзначив, що навесні 2026 року в моді милий принт "Бембі", який імітує забарвлення оленят.

Варіанти бомберів / Фото з Pinterest

Замшеві куртки – ще один універсальний варіант, який пасує і до повсякденних, і до святкових образів. Цього сезону особливо актуальні теплі природні відтінки: карамельний, пісочний або шоколадний. Вони чудово поєднуються з денімом, трикотажем і легкими тканинами, створюючи стильний весняний look.

Замшеві куртки / Фото з Pinterest

Вовняні жакети – практична альтернатива пальтам. Вони теплі та завдяки короткій довжині зручні як для джинсів, так і для суконь або спідниць. Родзинки образу можуть додати моделі з торочками, у азійському стилі, на запах або з ременем.

Образ з вовняним жакетом / Фото з Pinterest

Парки у стилі heritage chic, або так звані "робітничі" й "бабусині" куртки, повертаються в моду. Навесні 2026 вони можуть стати трендовим акцентом вашого базового гардеробу – особливо в яскравих кольорах на кшталт жовтого, блакитного чи червоного.

Приклади парок / Фото з Pinterest

Який ще верхній одяг актуальний навесні-2026?