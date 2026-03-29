Стильними порадами модельєр поділився у своєму інстаграмі. Вибір ідеального ременя завжди починається з аналізу загального образу.

Як правильно обрати ремінь?

Для створення витонченого та жіночного силуету найкраще підійде тонкий ремінець. Він ідеально пасує до суконь та спідниць, а також стає незамінним елементом офісного стилю, якщо вдягнути його поверх піджака. Такий аксесуар вважається класикою, адже він делікатно підкреслює струнку талію та додає образу особливої елегантності.

Якщо ви шукаєте максимально універсальний варіант, то варто звернути увагу на ремені середньої ширини. Це ідеальний вибір для повсякденних образів із джинсами або класичними штанами. Крім цього, такий ремінь гармонійно доповнює весняні тренчі, роблячи будь-який "лук" завершеним та зібраним.

Для тих, хто любить сміливі дизайнерські акценти, підійдуть широкі ремені, ширина яких перевищує п'ять сантиметрів. Їх найкраще поєднувати з сукнями вільного крою або комбінацією сорочки та штанів. Цікаво, що саме широкі моделі дизайнер особливо рекомендує дівчатам невисокого зросту, оскільки вони допомагають правильно розставити візуальні акценти в образі.

