Цей тренд змусить вас на певний час відкласти улюблені джинси на дальню полицю. Детальніше про наймодніші штани весни 2026 року – розповіло видання Glamour.

Які штани стали головним хітом весни 2026?

Цієї весни головним хітом сезону стали атласні штани. Видання Who What Wear зауважує, що вони впевнено замінили джинси в арсеналі сучасних жінок. Цей матеріал додає образу особливої динаміки та невагомості під час руху, що робить навіть найпростіший аутфіт візуально дорожчим і цікавішим.

Окрему увагу дизайнери приділили колірній палітрі, яка допомагає тканині розкритися по-новому. За прогнозами експертів, у 2026 році варто звернути увагу на ключові відтінки атласних штанів, серед яких лідирують "масляний жовтий", глибокий еспресо та витончений кремовий колір. Такі кольори дозволяють тканині виглядати максимально благородно і сучасно.

У Harper's Bazaar підкреслюють, що комфортні атласні моделі – справжній секрет стильного вигляду без зайвих зусиль. Адже вони займають нішу між повсякденним комфортом і високою модою.

З чим носити атласні штани навесні 2026 року?