Сьогодні ми спостерігаємо повернення куртки, яка стала справжнім символом цілої епохи. Ця річ змогла адаптуватися до ритму 2026 року, зберігши свою практичність та особливий характер, розповідає видання InStyle.

Яка трендова куртка з 2012 року знову в моді?

Оливкова польова куртка, яка була справжнім символом вуличної моди 2012 року, офіційно повернулася в тренди 2026-го. Цей елемент гардероба отримав нове дихання завдяки тренду на утилітарність та функціональну розкіш.

Популярність цієї куртки пояснюється не лише ностальгією за початком 2010-х, а й запитом на "повільну моду". Як пише Marie Claire, ця річ стала ідеальною заміною класичному блейзеру та весняному тренчу. Водночас оливковий колір вважається одним з головних відтінків сезону 2025 – 2026. Адже він легко інтегрується в будь-яку капсулу і виглядає дорожче за звичний чорний чи синій, зауважує Harper's Bazaar.

За версією видання The Zoe Report, повернення цього тренду свідчить про циклічність моди. Так, річ, яку багато хто відклав на далеку полицю понад 10 років тому, знову стала ключовою інвестицією для створення образу впевненої та стильної жінки.

З чим носити оливкову куртку у 2026 році?