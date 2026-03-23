З огляду на це видання InStyle підготувало добірку речей, які були популярним у 2000-х роках і зберегли свою актуальність донині.

Топи-бандо стабільно залишалися в моді, проте останнім часом знову набувають особливої популярності. Вони універсальні у стилізації: гармонійно виглядають як у поєднанні з бохо-спідницями, так і з джинсами із заниженою посадкою.

Приклад образу з топом-бандо / Фото з Pinterest

Також серед верхів особливої уваги заслуговують halter tops – топи з бретеллю, що зав'язується або перекидається через шию. Цей фасон і сьогодні виглядає привабливо. Особливо ефектно такі топи поєднуються з об'ємними речами, як-от широкі джинси чи оверсайз-спідниці.

Підбірка топів / Фото з Pinterest

Хороша альтернатива звичайним топам – корсети. Їх можна стилізувати по-різному: зробити образ більш сміливим завдяки відкритим акцентам і приталеному крою, або, навпаки, виглядати стримано у комбінації зі штанами та жакетом. Крім того, корсети легко вписати навіть в спортивні образи – наприклад, зі штанами карго, які, до речі, також були популярними у 2000-х.

Приклади образів з корсетами / Фото з Pinterest

Які ще низи були в моді у 2000-х?

Говорячи про низи, на початку 2000-х особливо популярними були джинси з низькою посадкою, які часто поєднували з ланцюжками на талії – такий аксесуар гарно підкреслює талію.

Популярними були моделі джинсів у коричневих відтінках, а також джинси з характерним вибіленням на тканині, яке створювало ефект used – ніби їх уже носили тривалий час. Про це писало видання Vogue.

Джинси з ефектом used / Фото з Pinterest

Ланцюжок на талію / Фото з Pinterest

До речі, доволі впізнаваним трендом 2000-х було поєднання джинсів із чоловічою сорочкою, недбало зав'язаною вузлом, а також класичним кроп-топом.

Приклад образу з сорочкою / Фото з Pinterest

Такі комбінації створювали стильні й трохи розслаблені образи, які добре відображали естетику того періоду.

