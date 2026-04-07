Вона з'явилася на історичній для її родини події у бездоганному образі. Фото з відкриття стадіону модельєрка опублікувала у своєму інстаграмі.
Що одягнула Вікторія Бекхем?
Для урочистого відкриття нового стадіону в США Вікторія обрала білосніжний костюм. Він складався з подовженого структурованого жакета та вільних штанів-палаццо. Під піджак дизайнерка одягла легкий топ з делікатним вирізом у зоні декольте, що додало образу жіночності та легкості.
Свій аутфіт вона доповнила фірмовою укладкою з м'якими хвилями, лаконічним годинником на зап'ясті та туфлями-човниками на високих підборах. Такий монохромний образ ідеально контрастував з темно-синім офіційним костюмом Девіда, створюючи гармонійний парний вихід.
Що відомо про подію, яку відвідала родина Бекхемів?
У неділю, 5 квітня 2026 року, відбулося відкриття Nu Stadium в Маямі. Це амбітний проєкт вартістю близько 750 мільйонів доларів, який став новим домом для футбольного клубу "Інтер Маямі".
Будівництво цього надсучасного стадіону на 26 700 місць Девід назвав здійсненням мрії, до якої він йшов понад десять років, пише The Guardian.
На святкуванні були присутні майже всі діти подружжя. Зокрема, Ромео та Круз зі своїми партнерками, а також донька Гарпер, яка привернула увагу медіа зміною стилю, обравши оверсайз-піджак, замість звичних суконь.
Відкриття стадіону супроводжувалося урочистою церемонією розрізання стрічки, виступом близького друга родини Марка Ентоні та першим матчем команди на новій арені.