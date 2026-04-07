Вона з'явилася на історичній для її родини події у бездоганному образі. Фото з відкриття стадіону модельєрка опублікувала у своєму інстаграмі.

Що одягнула Вікторія Бекхем?

Для урочистого відкриття нового стадіону в США Вікторія обрала білосніжний костюм. Він складався з подовженого структурованого жакета та вільних штанів-палаццо. Під піджак дизайнерка одягла легкий топ з делікатним вирізом у зоні декольте, що додало образу жіночності та легкості.

Свій аутфіт вона доповнила фірмовою укладкою з м'якими хвилями, лаконічним годинником на зап'ясті та туфлями-човниками на високих підборах. Такий монохромний образ ідеально контрастував з темно-синім офіційним костюмом Девіда, створюючи гармонійний парний вихід.

Що відомо про подію, яку відвідала родина Бекхемів?

  • У неділю, 5 квітня 2026 року, відбулося відкриття Nu Stadium в Маямі. Це амбітний проєкт вартістю близько 750 мільйонів доларів, який став новим домом для футбольного клубу "Інтер Маямі".

  • Будівництво цього надсучасного стадіону на 26 700 місць Девід назвав здійсненням мрії, до якої він йшов понад десять років, пише The Guardian.

  • На святкуванні були присутні майже всі діти подружжя. Зокрема, Ромео та Круз зі своїми партнерками, а також донька Гарпер, яка привернула увагу медіа зміною стилю, обравши оверсайз-піджак, замість звичних суконь.

  • Відкриття стадіону супроводжувалося урочистою церемонією розрізання стрічки, виступом близького друга родини Марка Ентоні та першим матчем команди на новій арені.