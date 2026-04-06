Акторка опублікувала фото в яскраво-червоній вишитій сорочці в соцмережі Threads.
Вбрання Кетрін Зета-Джонс прикрашене білими та світло-сірими візерунками, переважно в геометричних і рослинних мотивів. Орнамент розташований на рукавах, плечах та вздовж вирізу шиї. Під фото Кетрін написала: "Щасливого Великодня". Цю публікацію вона також поширила в інстаграмі.
Варто відзначити, що католики і протестанти святкують Великдень 5 квітня.
Для довідки! Дебют Кетрін Зета-Джонс відбувся у 1987 році на лондонській сцені мюзиклом "42-та вулиця". Через рік вона отримала роль Шахерезади у фільмі Філіпа де Брока "1001 ніч". Серед її найвідоміших робіт – "Маска Зорро" (1998), "Трафік", "Чикаго", "Дванадцять друзів Оушена", "Нестерпна жорстокість" з Джорджем Клуні, "Побічна дія" та "Термінал" з Томом Генксом.
Хто ще зі світових зірок одягав вишиванки?
- Голлівудська акторка Демі Мур має у гардеробі дві сукні від українського бренду Vita Kin – смарагдове плаття з зеленою вишивкою та жовту сукню з великими білими квітами.
- Британська супермодель Кейт Мосс також має сукню від Vita Kin: лляне смарагдове вбрання з китицями та геометричною вишивкою.
- Акторка Келлі Разерфорд, відома за роллю у серіалі "Пліткарка", обрала сукню від української дизайнерки Юлії Магдич зі Львова.
- Не оминув тренд і чоловіків: Бен Стіллер одягнув чорну вишиванку від бренду Etnodim, яку йому подарував український скелетоніст Владислав Гераскевич.
- Триразовий чемпіон США та бронзовий призер чемпіонату світу 2008 з фігурного катання Джонні Вейр підтримав Україну на Олімпійських іграх 2026, з'явившись на події у вишиванці.