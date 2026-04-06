Акторка опублікувала фото в яскраво-червоній вишитій сорочці в соцмережі Threads.

Вбрання Кетрін Зета-Джонс прикрашене білими та світло-сірими візерунками, переважно в геометричних і рослинних мотивів. Орнамент розташований на рукавах, плечах та вздовж вирізу шиї. Під фото Кетрін написала: "Щасливого Великодня". Цю публікацію вона також поширила в інстаграмі.

Варто відзначити, що католики і протестанти святкують Великдень 5 квітня.

Для довідки! Дебют Кетрін Зета-Джонс відбувся у 1987 році на лондонській сцені мюзиклом "42-та вулиця". Через рік вона отримала роль Шахерезади у фільмі Філіпа де Брока "1001 ніч". Серед її найвідоміших робіт – "Маска Зорро" (1998), "Трафік", "Чикаго", "Дванадцять друзів Оушена", "Нестерпна жорстокість" з Джорджем Клуні, "Побічна дія" та "Термінал" з Томом Генксом.

