Для українців вишиванка є частиною нашої культури і традицій, цей елемент гардероба посідає в нашому серці особливе місце, пише 24 Канал. Світовим знаменитостям також полюбилася наша національна вишиванка, тож вони додали до свого гардеробу вишиті сорочки та сукні від українських брендів.

Читайте також День вишиванки 2023: що символізують орнаменти на сорочках

Франк Петер Вільде

Німецький стиліст Франк Петер Вільде з початку повномасштабної війни невпинно підтримує Україну. Щодня у своєму ліфті він знімає себе у синьо-жовтому вбранні і українською символікою та виставляє у своєму інстаграм-профілі.

На відзначення першої річниці роботи благодійної платформи United24 Франк Петер Вільде здійснив візит до України. Він прогулявся Києвом у неймовірній вишиванці, яку придбав у майстерні Ярини Чорної. Стиліст одягнув вишиванку з жовтими, синіми та блакитними орнаментами.

Келлі Разерфорд

Знаменита голлівудська акторка Келлі Разерфорд, яка зіграла у відомому серіалу "Пліткарка" одягнула сукню від української дизайнерки зі Львова Юлії Магдич. На початку березня акторка з’явилася у сукні на гала-концерті amfAR у місті Палм-Біч, що у Флориді.

Знаменитість приміряла сукню волошкового кольору, вишиту чорно-білими маками. Засновниця бренду Юлія Магдич зазначила, що для цієї вишиванки знадобився 21 кілометр ниток.

Варто зазначити, що у гардеробі Келлі Разерфорд також є сукня-вишиванка від українського бренду Vita Kin. Це чорна сукня з коміром та білими масивними квітами.



Келлі Разерфорд / Фото з Instagram

Королева Максима

Королева Нідерландів Максима під час турне Карибськими островами одягла сукню-вишиванку від українського бренду FOBERINI.

Кейт Мосс

Британська супермодель Кейт Мосс для свого модного виходу в Лондоні обрала лляну сукню від бренду Vita Kin. Це лляне вбрання смарагдового кольору з китицями та національними мотивами – вишивкою і барвистим геометричним принтом.

Бланка Міро

Влітку минулого року улюблениця вуличних фотографів та стилістка Бланка Міро приміряла на собі сукню-вишиванку від української дизайнерки Юлії Магдич. Вона обрала білосніжну сукню на довгий рукав, прикрашену масивними синіми квітами з жовтою серединкою.



Бланка Міро у вишиванці / Фото з Instagram

Мей Маск

Мати Ілона Маска має у своєму гардеробі чимало вишиванок. У неї є вишиванка на короткий рукав, вишиванка з чорними нитками від бренду Edelvika, сукня вишиванка від KRIS MARÁN, втім найбільший фурор вона призвела у білосніжній сукні з масивними синіми квітами від дизайнерки Юлії Магдич. Цю вишиванку вона одягнула на модну подію в Катарі.

Королева Летиція

У 2022 році королева Летиція одягнула вишиванку від мисткині з Івано-Франківська, яка вже кілька років живе в Іспанії. Її Величність поєднала вишиванку з класичними чорними штанами та масивним поясом.



Королева Летиція у вишиванці / Фото з Getty Images

Королева Ранія

Королева Ранія має у своєму гардеробі багато вишиванок. У її колекції є десяток вишитих сорочок у різних кольорах та фасонах.

Демі Мур

Ви вже мабуть знайомі з сукнею-вишиванкою Демі Мур, яку вона придбала від українського бренду Vita Kin. Голлівудська акторка має знамените смарагдове плаття із зеленою вишивкою та жовту сукню з великими білими квітами.



Демі Мур у вишиванці / Фото з Pinterest



Демі Мур у вишиванці / Фото з Jet Setter

Діта фон Тіз

Співачка та фотомодель Діта фон Тіз одягнула білосніжну сукню-вишиванку з синім орнаментом від знаменитої дизайнерки вишиванок Віти Кін.



Діта фон Тіз у вишиванці / Фото з Pinterest