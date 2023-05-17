Для украинцев вышиванка является частью нашей культуры и традиций, этот элемент гардероба занимает в нашем сердце особое место, пишет 24 Канал. Мировым знаменитостям также полюбилась наша национальная вышиванка, поэтому они добавили в свой гардероб вышитые рубашки и платья от украинских брендов.

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Франк Петер Вильде

Немецкий стилист Франк Петер Вильде с начала полномасштабной войны постоянно поддерживает Украину. Каждый день в своем лифте он снимает себя в сине-желтом наряде и украинской символике и выставляет в своем инстаграмм-профиле.

В честь первой годовщины работы благотворительной платформы United24 Франк Петер Вильде совершил визит в Украину. Он прогулялся по Киеву в невероятной вышиванке, которую приобрел в мастерской Ярины Черной. Стилист надел вышиванку с желтыми, синими и голубыми орнаментами.

Келли Розерфорд

Знаменитая голливудская актриса Келли Разерфорд, сыгравшая в известном сериале "Сплетница" одела платье от украинской дизайнера из Львова Юлии Магдич. В начале марта актриса появилась в платье на гала-концерте amfAR в городе Палм-Бич во Флориде.

Знаменитость примеряла платье василькового цвета, вышитое черно-белыми маками. Основательница бренда Юлия Магдич отметила, что для этой вышиванки понадобился 21 километр нитей.

Стоит отметить, что в гардеробе Келли Разерфорд также есть платье-вышиванка от украинского бренда Vita Kin. Это черное платье с воротником и белыми массивными цветами.



Келли Разерфорд / Фото с Instagram

Королева Максима

Королева Нидерландов Максима во время турне по Карибским островам одела платье-вышиванку от украинского бренда FOBERINI.

Кейт Мосс

Британская супермодель Кейт Мосс для своего модного выхода в Лондоне выбрала льняное платье от бренда Vita Kin. Это льняное платье изумрудного цвета с кистями и национальными мотивами – вышивкой и красочным геометрическим принтом.

Бланка Миро

Летом прошлого года любимица уличных фотографов и стилистка Бланка Миро примерила на себе платье-вышиванку украинской дизайнерки Юлии Магдич. Она выбрала белоснежное платье на длинный рукав, украшенное массивными синими цветами с желтой серединкой.



Бланка Миро в вышиванке / Фото с Instagram

Мей Маск

Мать Илона Маска имеет в своем гардеробе немало вышиванок. У нее есть вышиванка на короткий рукав, вышиванка с черными нитями от бренда Edelvika, платье вышиванка от KRIS MARÁN, впрочем самый большой фурор она произвела в белом платье с массивными синими цветами от дизайнера Юлии Магдич. Эту вышиванку она надела на модное событие в Катаре.

Королева Летиция

В 2022 году королева Летиция надела вышиванку от художницы из Ивано-Франковска, которая уже несколько лет живет в Испании. Ее Величество соединило вышиванку с классическими черными брюками и массивным поясом.



Королева Летиция в вышиванку / Фото с Getty Images

Королева Рания

Королева Рания имеет в своем гардеробе много вышиванок. В ее коллекции есть десяток вышитых сорочек в разных цветах и фасонах.

Деми Мур

Вы уже видимо знакомы с платьем-вышиванкой Деми Мур, которое она приобрела у украинского бренда Vita Kin. Голливудская актриса имеет знаменитое изумрудное платье с зеленой вышивкой и желтое платье с большими белыми цветами.



Деми Мур в вышиванке / Фото из Pinterest



Деми Мур в вышиванке / Фото из Jet Setter

Дита фон Тиз

Певица и фотомодель Дита фон Тиз надела белоснежное платье-вышиванку с синим орнаментом от знаменитой дизайнерши вышиванок Виты Кин.



Дита фон Тиз в вышитой сорочки / Фото из Pinterest