Редактор видання Who What Wear проаналізував стиль європейок і визначив від яких позицій в гардеробі вони відмовляються навесні 2026 року та що обирають натомість.

Вас також може зацікавити Верхній одяг з 90-х знову в тренді: які куртки та пальта обрати цієї весни

Які 3 речі вважають антитрендом у 2026 році?

Один із головних антитрендів цієї весни – масивні кросівки. Колись надзвичайно популярні, зараз вони поступово виходять із моди: громіздкі моделі перевантажують образ і виглядають уже не так стильно.

Масивні кросівки / Фото з Pinterest

Ще одна річ із списку антитрендів – тонкі светри-туніки. Йдеться про беззформні моделі, які не тримають силует і не додають структури образу, дедалі рідше зустрічаються у весняних луках модниць.

Тонкі светри-туніки / Фото з Pinterest

Серед речей, які також вже не в моді, – рвані скінні-джинси. Надмірно обтислі джинси з потертостями і дірками втратили актуальність і тепер виглядають старомодно.

Рвані скінні-джинси / Фото з Pinterest

Що обрати натомість?

Масивні кросівки сьогодні поступаються місцем мінімалістичним моделям із тонким і акуратним силуетом. Такі моделі значно простіше комбінувати з іншими елементами гардероба – від джинсів до спідниць та суконь.

Кросівки / Фото з Pinterest

Тонкі светри-туніки замінюють светри і світшоти з короткою блискавкою (half-zip/quarter-zip) – вони структуровані, легко поєднуються з іншими речами і додають образу більше елегантності.

Cветри і світшоти з короткою блискавкою / Фото з Pinterest

Серед джинсів актуальність набирають прямі силуети (stovepipe), які пасують більшості типів фігури, добре поєднуються з різним взуттям і верхами.

Джинси з прямим силуетом / Фото з Pinterest