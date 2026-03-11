Нову хвилю інтересу до стилю 90-х частково підігріла і прем'єра серіалу "Історія кохання" ("Американська історія кохання"), що вийшов у лютому. Він розповідає про романтичні та водночас трагічні стосунки Джона Ф. Кеннеді-молодшого та Керолін Бессетт – пари, чия історія кохання наприкінці 90-х стала однією з найобговорюваніших у медіа. Глядачі звернули увагу на витончений і мінімалістичний стиль Керолін, який і сьогодні виглядає актуально. Cosmopolitan розповіло, які куртки та пальта з тієї епохи варто додати до гардероба цієї весни.

Який верхній одяг із 90-х знову в тренді?

Пальта з леопардовим принтом

Деякі модні речі з часом майже не змінюються – і леопардове пальто саме з таких. Йдеться про знайомий прямий силует, варіативність довжини та той самий luxury-вайб. І тоді, і зараз така річ залишається справжньою знахідкою для гардероба модниць.

Пальто з леопардовим принтом / Фото з Pinterest

Затерті байкерські куртки

Цієї весни варто придивитися до шкіряних бомберів. Цей тренд також прийшов до нас із 90-х. У той час особливо популярними були байкерські куртки з ефектом потертості. Саме такі моделі здатні зробити навіть простий образ більш виразним.

Затерті байкерські куртки / Фото з Pinterest

Мінімалістичні пальта

Тренди на пальта змінюються з кожним сезоном: у моду входять то приталені силуети, то варіанти з масивними плечима, то укорочені моделі з поясом або об'ємні максі. Втім, класичне пряме пальто на ґудзиках довжини міді, схоже, залишається актуальним поза часом. Саме такі стримані моделі часто обирала для повсякденних образів Керолін Бессетт-Кеннеді.

Джон Ф. Кеннеді-молодший та Керолін Бессетт Кеннеді гуляють вулицею / Фото Getty images

Спортивні куртки

Їх можна сміливо назвати одним із символів моди 90-х. Багато хто пам'ятає їх ще зі свого дитинства. Сьогодні вони знову повертаються у тренди. Модниці комбінують їх не лише зі спортивними штанами, а й зі спідницями, джинсами чи іншими речами, сміливо міксуючи стилі.

Як стилізувати спортивні куртки / Колаж з Pinterest

До речі, тренд на 90-ті помітний і в денімі. Як пише Vogue, цього року знову актуальними стають джинси-сигарети – прямі моделі зі злегка звуженим донизу силуетом, довжиною до щиколотки. Такі джинси були популярними у 1990-х роках. Втім, це не єдина актуальна модель.

