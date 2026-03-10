Ця зачіска вже встигла заполонити соцмережі, але тепер вона виглядає більш вишукано та сміливо. Якщо ви шукали спосіб додати своєму стилю нотку ностальгії, то цей тренд саме для вас, пише видання myself.

Яка популярна зачіска з 1980-х повернулась у моду?

У 2026 році у моду повернувся один із найяскравіших символів вісімдесятих – зачіска "пальма". Нове життя цьому тренду подарував дизайнер Симон Порт Жакмюс під час свого останнього шоу в Парижі. Тепер цей стиль називають Jacquemus Hair, і він ідеально підходить для тих, хто хоче додати своєму образу трохи зухвалості.

Головна фішка сучасної версії полягає в тому, що високий хвіст робиться не суворо посередині, а з невеликим зміщенням убік, що робить вигляд більш живим та сучасним.

Як повторити трендову зачіску з 1980-х вдома?

Щоб повторити цей образ, вам знадобиться лише кілька хвилин та мінімум засобів. Спочатку ретельно розчешіть волосся і зберіть його у дуже високий та тугий хвіст на самій маківці. Далі змістіть його на сантиметр-два ліворуч.

Для ідеальної гладкості, яка була характерна для 1980-х, скористайтеся гелем або воском для волосся, щоб прибрати всі дрібні пасма, що стирчать.

Найважливіший секрет того, щоб "пальма" трималася вертикально і виглядала ефектно – це фіксація основи. Візьміть довгу тонку стрічку або навіть пасмо власного волосся і щільно обмотайте основу хвоста кілька разів, піднімаючи його вгору. Це створить необхідний каркас, завдяки якому волосся не буде просто падати на плечі, а розправиться зверху, наче справжній пальмовий листок.

Наостанок злегка начешіть кінчики волосся для об'єму та закріпіть результат лаком сильної фіксації.

