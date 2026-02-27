Як зазначило видання Cosmopolitan, у соцмережах зараз набирає популярності корейський боб 2 в 1. Що це за зачіска, кому вона підійде та як її правильно вкладати – пояснюємо далі в матеріалі.

Що таке корейський боб 2 в 1?

Як зрозуміло з назви, ця стрижка прийшла з Кореї, хоча вже отримала прихильників у всьому світі. Її особливість у тому, що вона поєднує дві довжини в одній. Нижній шар волосся підстригають коротше – фактично це класичний боб. Верхній шар залишають довшим, прикриваючи коротку частину. Головна перевага такої зачіски – можливість легко змінювати образ. З напівзібраним волоссям ви отримуєте стильний короткий боб. З розпущеним – зберігається довжина і зовсім інший настрій. Фактично це два стилі в одному.

Щоб зачіска виглядала акуратно, важливо зробити плавний перехід між шарами. Завдяки цьому волосся має легку текстуру і красиво лягає з будь-якого боку.

До речі, перукар-модельєр George Curran записав покроковий туторіал, як зробити таку зачіску. Відео опублікували на ютуб-каналі L'Oréal Professionnel Paris – UKI.

Як підстригти корейський боб 2 в 1: дивіться відео онлайн

Також зручно, що корейський боб 2 в 1 не потребує складного стайлінгу. Найкраще стрижка виглядає на рівному, гладкому волоссі. Якщо ж накрутити нижню частину, вона може проглядатися з-під довших пасом. Тому стилісти радять залишати волосся рівним.

Кому найбільше підходить корейський боб 2 в 1?