Існують різні види масок: зволожувальні, живильні, відновлювальні, зміцнювальні та інші. Деякі поєднують одразу кілька функцій. Обираючи засіб, важливо враховувати тип волосся, його стан і поточні потреби. Як правильно наносити маску для максимального ефекту – розповіло "Радіо Люкс".

Маску треба наносять лише на чисте волосся. Тож перший етап – ретельно вимито голову шампунем, щоб видалити себум, пил і залишки стайлінгу. Після цього волосся слід злегка промокнути рушником (бажано мікрофібровим), щоб прибрати надлишок води. Волосся має бути вологим, але не мокрим настільки, щоб із нього стікала вода – інакше засіб працює менш ефективно. Нанесіть маску переважно на довжину й кінчики, уникаючи прикореневої зони. Рівномірно розподіліть продукт руками або гребінцем із рідкими зубцями. Щоб підсилити дію активних компонентів, можна створити легкий тепловий ефект: загорнути волосся в теплий рушник або одягнути шапочку для душу. Після завершення процедури ретельно змийте засіб і висушіть волосся.

Маска для волосся / Фото з Pinterest

Які найпоширеніші помилки у використанні маски для волосся?