Увагу пібліки, зокрема, привернула зачіска Кейт Міддлтон. Fashion-редакторки РБК-Україна Катерина Собкова розповіла покрокову інструкцію, як повторити таку королівську укладку.
Кейт Міддлтон на BAFTA постала з розкішними хвилями на волоссі. Для того, щоб повторити таку зачіску насамперед потрібно підготувати волосся, нанісши термозахист і легкий крем для гладкості. Далі за допомогою фену і брашингу зробити прикорневий об'єм.
Після цього поділити волосся на великі пасма. У випадку принцеси ширина кожної секції – приблизно 4-5 сантиметрів, дрібні пасма дають занадто "дискотечну" укладку.
Ключ до красивих хвиль – не крутити від кореня. Плойку слід ставити нижче скронь, щоб верх волосся залишався рівним. До того ж її краще тримати вертикально – це допомагає створити плавну, м'яку хвилю, а не щільний локон.
Після накручування волоссю потрібно дати час охолонути. Не варто одразу розбирати хвилі – зачекайте 5-7 хвилин, а вже потім акуратно прочешіть волосся гребінцем із рідкими зубцями, щоб отримати легку, природну текстуру.
Окрему увагу варто звернути на кінці волосся. Їх не потрібно активно підкручувати – достатньо злегка вирівняти брашингом або залишити природними.
Для фіксації підійде легкий лак або текстурувальний крем, оскільки надмірно сильна фіксація зробить зачіску жорсткою та позбавить її руху й об'єму.
До речі, кадри з BAFTA-2026 вже опубілкували на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в інстаграмі.
Що відомо про образ Кейт Міддлтон на BAFTA-2026?
- Принцеса Уельська одягнула пудрову сукню довжини максі від Gucci з бордовим поясом, який гармонійно поєднувався з образом її чоловіка, принца Вільяма.
- Зауважимо, що Кетрін вже не вперше постала перед публікою в цьому платті – раніше вона вже одягала її в 2019 році.
- Свій look Кейт Міддлтон доповнила бордовим клатчем Prada, діамантовим браслетом і сережками-люстрами.
- Напередодні наша редакція також писала про те, у чому на BAFTA-2026 з'явилися Емма Стоун, Тімоті Шаламе, Кайлі Дженнер та інші світові зірки.