Увагу пібліки, зокрема, привернула зачіска Кейт Міддлтон. Fashion-редакторки РБК-Україна Катерина Собкова розповіла покрокову інструкцію, як повторити таку королівську укладку.

Кейт Міддлтон на BAFTA постала з розкішними хвилями на волоссі. Для того, щоб повторити таку зачіску насамперед потрібно підготувати волосся, нанісши термозахист і легкий крем для гладкості. Далі за допомогою фену і брашингу зробити прикорневий об'єм.

Після цього поділити волосся на великі пасма. У випадку принцеси ширина кожної секції – приблизно 4-5 сантиметрів, дрібні пасма дають занадто "дискотечну" укладку.

Ключ до красивих хвиль – не крутити від кореня. Плойку слід ставити нижче скронь, щоб верх волосся залишався рівним. До того ж її краще тримати вертикально – це допомагає створити плавну, м'яку хвилю, а не щільний локон.

Після накручування волоссю потрібно дати час охолонути. Не варто одразу розбирати хвилі – зачекайте 5-7 хвилин, а вже потім акуратно прочешіть волосся гребінцем із рідкими зубцями, щоб отримати легку, природну текстуру.

Окрему увагу варто звернути на кінці волосся. Їх не потрібно активно підкручувати – достатньо злегка вирівняти брашингом або залишити природними.

Для фіксації підійде легкий лак або текстурувальний крем, оскільки надмірно сильна фіксація зробить зачіску жорсткою та позбавить її руху й об'єму.

До речі, кадри з BAFTA-2026 вже опубілкували на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в інстаграмі.

Що відомо про образ Кейт Міддлтон на BAFTA-2026?