Видання Vogue заявило, що "Буремний перевал" повертає моду на елегантну красу 18 століття. Як самостійно повторити культові коси головної героїні Кетрін Ерншоу з корсетною стрічкою з фільму – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Покрокову інструкцію на своїй сторінці показала блогерка Jackie Wyers.

Так, для зачіски спершу треба відділити невеликі передні пасма біля обличчя і залишити їх. Потім зробити дві голландські коси, які ще відомі як зворотна французька коса: у ній пасма переплітаються під низом, а не над центральною прядкою. Щоб косички мали "м'якший" вигляд, можна прядки дещо послабити.

Далі треба ввести стрічку хрест-навхрест (під і над косою), формуючи візерунок, схожий на корсет. Для цього протягніть один кінець стрічки під верхню внутрішню петлю лівої коси. Проведіть стрічку через центр і протягніть у верхню петлю правої коси. Перехрестіть стрічки посередині. Опустіться на одну петлю нижче й знову протягніть кожен кінець стрічки під внутрішню петлю відповідної коси. Знову перехрестіть у центрі. Цей "корсетний" візерунок слід повторити приблизно три рази.

Наступний крок – зв'язати коси стрічками в одну. Це самостійно зробити непросто, особливо якщо волосся дуже довге. Тому може знадобитися допомога іншої людини. Замість того щоб протягувати стрічку під косою, як раніше, тепер слід обгорнути її поверх коси. У центрі стрічки все одно перехрещуються знизу. Різниця лише в тому, що ви обгортаєте стрічку зверху, а не знизу, коли протягуєте її крізь косу. Під час протягування утвориться петля, яка частково покриє косу стрічкою.

Наприкінці потрібно зав'язати бантик. Передні пасма, які відклали на початку, треба сформувати в "horn-like" rolls. Для цього намотайте пасмо вгору навколо пальця, обережно зніміть його й зафіксуйте шпилькою з обох боків. На завершення слід зробити легкі локони та зафіксувати їх лаком для волосся.

Що відомо про фільм "Буремний перевал"?