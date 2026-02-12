Про це повідомляє Vogue. "Туманний" французький манікюр став логічним продовженням естетики clean girl. Він пропонує жінкам витонченість, яка не вимагає ідеальної графічності, але виглядає надзвичайно дорого та доглянуто.

Що відомо про головний тренд манікюру 2026 року?

Foggy French – сучасна інтерпретація класичного французького манікюру, де, замість чіткої білої смужки, на кінчику нігтя ми бачимо м'який розмитий перехід. Як зазначає Vogue Scandinavia, для створення цього дизайну кольори нашаровуються так, щоб межа між базою та кінчиком здавалася оповитою ранковим туманом.

На відміну від традиційного френча, туманний варіант виглядає максимально природно. До того ж його вже встигли випробувати світові зірки. Наприклад, відома майстриня Бетіна Гольдштейн обрала саме такий дизайн для Зої Кравіц на цьогорічній церемонії "Золотий глобус", про що пише у своєму інстаграмі.

Головна перевага Foggy French – його універсальність. Річ у тім, що він пасує нігтям будь-якої довжини та форми, хоча найкраще виглядає на "м'якому квадраті" або мигдалеподібних нігтях. Крім цього, такий манікюр відростає набагато непомітніше за класичний, що робить його практичним вибором для активного життя.

Як повторити Foggy French вдома?

Секрет відтворення ефекту "туману" на нігтях в домашніх умовах полягає не у вмінні малювати рівні лінії, а в особливій послідовності нанесення напівпрозорих засобів.

Після підготовки нігтів та нанесення бази варто покрити їх одним шаром напівпрозорого молочного або ніжно-рожевого лаку. Лінію френча краще малювати не яскраво-білим, а м'яким кремовим відтінком.

Коли кінчик підсохне, потрібно нанести зверху ще один шар того самого напівпрозорого лаку, який був використаний на початку. Це фінальне покриття "затуманює" білу лінію, створюючи магічний ефект димки.

Для завершення образу, як радять експерти Beauty Vibes, слід використовувати глянцевий топ, який додасть манікюру глибини та скляного блиску.

Який колір манікюру буде найпопулярнішим у 2026 році?