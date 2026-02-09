У моді ніжні нюди, напівпрозорі рожеві, персикові та глибокі, але стримані кольори, які освіжають образ і підкреслюють доглянутість рук. Видання VOGUE зібрало найактуальніші варіанти дизайну, що виглядатимуть особливо елегантно й стильно.

Важливо Одного крему замало: 5 дієвих секретів догляду за шкірою рук для жінок після 60 років

Димчастий аметист – рідкісний кристал. Завдяки властивостям димчастого кварцу та аметиста йому приписують заземлювальний і заспокійливий ефект, а також здатність допомагає краще відчути власну інтуїцію. Це глибокий фіолетовий відтінок із сірими та темними підтонами, який виглядає ефектно й певною мірою магічно.

Якщо ви шукаєте щось менш яскраве, ніж димчастий аметист, але все ж хочете манікюр у фіолетовій гамі, оберіть приглушений фіолетовий колір. Це чудовий варіант для тих, хто прагне ніжного та елегантного манікюру, не надто яскравого.

Для тих, хто у 2025 році любив шоколадно-коричневий колір, маємо гарну новину: цей насичений, глибокий відтінок залишився в тренді й у 2026 році.

Крім того, ефектно виглядає глибокий синій індиго.

Ще один тренд цього року – прохолодний сірий відтінок. Якщо хочете зробити манікюр більш ефектним, слід вибрати варіанти з блискучим фінішем.

Також на нігтях стильно виглядає ніжно-зелений колір.

Що обрати тим, хто любить нюд, щоб залишатись у тренді у 2026 році?

За версією Pantone кольором року став кремово-білий із холодним підтоном, який називають "пухнастим білим". У манікюрі цей відтінок уже також став одним із головних трендів року.

Для нейтрального манікюру також можна обирати відтінки з персиковим підтоном або прозорі рожеві кольори – вони виглядають свіжо, сучасно й делікатно, без зайвої яскравості.

До речі, раніше ми писали про те, як зміцнити нігті в домашніх умовах лише за 15 хвилин в день.