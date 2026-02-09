З роками, а особливо після 60, шкіра на кистях стає тонкою, сухою та вразливою, тож звичайного зволоження їй вже критично не вистачає. Втім, ситуацію можна значно покращити, якщо кардинально змінити підхід до домашньої рутини, пише Vogue Singapore.

Як омолодити шкіру рук після 60 років?

Перш за все, експерти радять взяти на озброєння тренд, який на заході називають "скініфікацією". Це означає, що доглядати за руками потрібно точно так само, як і за обличчям. Часи, коли було достатньо одного тюбика жирного крему, минули, тому тепер залишки антивікових сироваток для обличчя варто обов'язково втирати у тильну сторону долонь.

Особливу увагу оглядачі Harper’s Bazaar приділяють ретинолу, називаючи його "золотим стандартом" омолодження. Використання засобів з цим компонентом допомагає ущільнити тонку шкіру та зробити менш помітними вени, стимулюючи вироблення власного колагену.

Щоб ці активні компоненти проникли глибоко, шкіру потрібно правильно очищувати. Однак про агресивні скраби жінкам елегантного віку краще забути. Натомість фахівці, з якими спілкувалося видання Marie Claire, рекомендують м'яку хімічну ексфоліацію за допомогою кислот, які делікатно оновлюють епідерміс і допомагають освітлити пігментні плями.

А для боротьби з екстремальною сухістю та тріщинами найкраще підходить техніка "слагінгу", яку детально описує Vogue Scandinavia. Її суть полягає у тому, щоб на ніч поверх звичайного зволожувального крему наноситься шар вазеліну. Після цього варто одягнути бавовняні рукавички, що дозволить відновити захисний бар'єр шкіри всього за кілька ночей.

Втім, усі ці зусилля будуть марними без захисту від головного ворога молодості – сонця. Тому сонцезахисний крем із високим фактором SPF 50 має стати щоденним правилом. Ба більше, посилаючись на дані The Skin Cancer Foundation, дерматологи наполегливо радять водіям тримати в машині пару легких рукавичок і одягати їх за кермом. Адже ультрафіолет легко проникає крізь автомобільне скло, непомітно зістарюючи руки під час кожної поїздки.

