Однак експерти з краси переконані, що правильно підібраний відтінок лаку може відвернути увагу від нюансів шкіри та додати образу свіжості. Про це пише Real Simple. Які кольори й техніки манікюру найкраще пасують жінкам після 60 років та мають омолоджувальний ефект – читайте далі в матеріалі.

Не пропустіть Манікюр для жінок після 50 років: який дизайн і форма омолоджують руки

Манікюр для жінок після 60 років: який дизайн омолоджує руки?

Класичний червоний манікюр

Існує міф, що з віком варто відмовлятися від яскравих кольорів. Втім, експерти категорично не згодні з цією думкою. Червоний лак – класика, яка притягує погляд до нігтів, а не до шкіри рук. Сміливо обирайте для себе цей колір з помаранчевим або томатним підтоном. На відміну від холодних вишневих відтінків, теплі кольори додають шкірі сяйва і візуально її розгладжують.

Напівпрозорий рожевий манікюр

Цей відтінок, що нагадує рожевий льодяник або блиск для губ, надає нігтям здорового вигляду. Прозорі текстури не створюють різкого контрасту зі шкірою, як це роблять, наприклад, щільні пастельні лаки. Тому такий манікюр виглядає так, ніби ваші нігті мають ідеальний колір, що миттєво робить руки молодшими та доглянутими.

Молочно-білий манікюр

Звичайний білий лак може підкреслювати сухість шкіри та зморшки. Натомість молочний відтінок виглядає набагато елегантніше. До того ж цей колір додає образу сучасності, не підкреслюючи пігментні плями.

Мікро-френч

Класичний французький манікюр із широкою білою смужкою вже давно вийшов з моди. Сучасна альтернатива для жінок 60+ – мікро-френч, зазначає Parade. Це той самий нюдовий фон, але з дуже тонкою, ледь помітною лінією на кінчику нігтя. Такий дизайн візуально видовжує нігтьову пластину та робить пальці витонченішими.

Зауважимо, незалежно від кольору нігтів, експерти наголошують на важливості зволоження кутикули та використання крему з SPF. Адже доглянута шкіра – найкраща база для будь-якого манікюру.

Які кольори манікюру можуть "додати віку" жінкам після 60?