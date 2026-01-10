Для цього важливо обрати правильну форму нігтів, гармонійний колір покриття та виконувати регулярний догляд. Саме ці деталі допомагають зберегти доглянутий вигляд рук і візуально освіжити образ. Детальніше – далі в матеріалі 24 Канал.
У зрілому віці шкіра рук стає сухішою, а кутикула – тоншою, тому руки потребують регулярного зволоження кремами, особливо в холодну пору року.
Крім кремів, корисно мати при собі олію для кутикули.
Олія для кутикули / Фото з сайту
Додатково можна користуватися парафінотерапією, SPA-процедурами або робити живильні ванночки.
Щоб захистити шкіру, прибирайте та мийте посуд в гумових рукавичках.
Яку форму нігтів та довжину обрати?
Для жінок 50+ оптимальна середня або коротка довжина, яка акуратно виглядає і при цьому дуже практична в повсякденному житті.
Що стосується форми, найвиграшніше буде виглядати м'який квадрат, овал та мигдаль. Вони візуально подовжують пальці, як пише видання New Beauty.
М'який квадрат і нюдовий манікюр / Фото з Pinterest
Який дизайн манікюру найкраще підійде для жінок за 50?
- Вічна класика – це однотонний нюдовий манікюр. Молочний, пудрово-рожевий, бежевий – ті відтінки, які омолоджують руки.
- Якщо хочеться темний манікюр – краще обирати глибокі, благородні тони: винний або бордовий.
Манікюр винного кольору / Фото з Pinterest
- До того ж майстриня з манікюру Теммі Козловскі в коментарі журналу Parade зазначила, що на руках жінок будь-якого віку чудовий вигляд має френч.
Френч / Фото з інстаграм-сторінки @haftko_nails
До речі, френч дозволяє експериментувати: окрім традиційного білого, можна спробувати, наприклад, бордовий.
Бордовий френч / Фото з Pinterest
- У дизайні часто "менше – краще". Доречним буде омбре, акценти з фольгою або дизайн на одному-двох пальцях, а решта – однотонні.
Приклади манікюру для жінок 50+ / Фото з Pinterest
Чого слід уникати в манікюрі для жінок за 50?
Візуальної "важкості" рукам зазвичай додають занадто довгі або гострі нігті.
Також слід бути обережними з надто темними й неоновими кольорами.
Велика кількість стразів, блискіток і складних візерунків може виглядати надто яскраво та підкреслювати нерівності нігтів.