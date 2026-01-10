Для цього важливо обрати правильну форму нігтів, гармонійний колір покриття та виконувати регулярний догляд. Саме ці деталі допомагають зберегти доглянутий вигляд рук і візуально освіжити образ. Детальніше – далі в матеріалі 24 Канал.

У зрілому віці шкіра рук стає сухішою, а кутикула – тоншою, тому руки потребують регулярного зволоження кремами, особливо в холодну пору року.

Крім кремів, корисно мати при собі олію для кутикули.

Олія для кутикули / Фото з сайту

Додатково можна користуватися парафінотерапією, SPA-процедурами або робити живильні ванночки.

Щоб захистити шкіру, прибирайте та мийте посуд в гумових рукавичках.

Яку форму нігтів та довжину обрати?

Для жінок 50+ оптимальна середня або коротка довжина, яка акуратно виглядає і при цьому дуже практична в повсякденному житті.

Що стосується форми, найвиграшніше буде виглядати м'який квадрат, овал та мигдаль. Вони візуально подовжують пальці, як пише видання New Beauty.

М'який квадрат і нюдовий манікюр / Фото з Pinterest

Який дизайн манікюру найкраще підійде для жінок за 50?

Вічна класика – це однотонний нюдовий манікюр. Молочний, пудрово-рожевий, бежевий – ті відтінки, які омолоджують руки.

Якщо хочеться темний манікюр – краще обирати глибокі, благородні тони: винний або бордовий.

Манікюр винного кольору / Фото з Pinterest

До того ж майстриня з манікюру Теммі Козловскі в коментарі журналу Parade зазначила, що на руках жінок будь-якого віку чудовий вигляд має френч.

Френч / Фото з інстаграм-сторінки @haftko_nails

До речі, френч дозволяє експериментувати: окрім традиційного білого, можна спробувати, наприклад, бордовий.

Бордовий френч / Фото з Pinterest

У дизайні часто "менше – краще". Доречним буде омбре, акценти з фольгою або дизайн на одному-двох пальцях, а решта – однотонні.

Приклади манікюру для жінок 50+ / Фото з Pinterest

Чого слід уникати в манікюрі для жінок за 50?