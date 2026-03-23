Фази Місяця у квітні 2026 року

Не пропустіть Фільтри більше не потрібні: вірусний трюк з тональним для ідеального сяйва шкіри

Фази Місяця у квітні 2026 року

Повня : 2 квітня.

: 2 квітня. Спадний Місяць: 3 – 16 квітня.

3 – 16 квітня. Молодик : 17 квітня.

: 17 квітня. Зростальний Місяць: 1 квітня та 18 – 30 квітня.

Коли планувати косметичні процедури у квітні?

Стрижка волосся

Якщо ви мрієте про довге волосся і хочете прискорити його ріст, то плануйте візит до перукаря на 1 квітня або в період з 18 по 30 число. Саме на Зростальний Місяць коріння зміцнюється, а волосся стає густішим.

Водночас для тих, хто має коротку зачіску, каре або чубчик і хоче якомога довше зберегти їхню форму, ідеальним часом буде період Спадного Місяця з 3 по 16 квітня. У ці дні волосся ростиме повільніше, що дозволить рідше відвідувати майстра.

До речі, видання Allure зауважило, що однією з найтрендовіших зачісок 2026 року вважається шеггі. Це багатошарова стрижка, яка спеціально створюється для того, щоб виглядати трохи розкуйовдженою. Завдяки особливій техніці зрізу пасма самостійно формують потрібну структуру під час природного висихання. Тому жінкам не знадобиться багато часу, щоб вкласти таку зачіску.

Фарбування волосся

Для отримання ідеального кольору, який довго не вимиватиметься, найкраще обирати дні Зростального Місяця, а саме 1 квітня та з 18 по 30 квітня. У цей час пігмент краще проникає в структуру волосся і лягає рівномірно.

Натомість у період Спадного Місяця, а саме з 3 по 16 квітня, фарба може триматися трохи менше. Втім, цей час добре підійде для легкого тонування.

Манікюр та педикюр

Догляд за нігтями у квітні варто планувати залежно від того, якого ефекту ви очікуєте. Найкращим періодом для гігієнічного манікюру та педикюру є фаза Спадного Місяця з 3 по 16 квітня. Вважається, що в цей час уповільнюється ріст кутикули, тому ваші руки довше виглядатимуть доглянутими.

Якщо ж ви хочете зміцнити нігтьову пластину або наростити нігті, краще зробити це під час Зростального Місяця – 1 квітня або з 18 по 30 квітня.

Ламінування вій та брів

Процедури з ламінування найкраще проводити на Зростальний Місяць, тобто 1 квітня або у період з 18 по 30 квітня. У ці дні волоски максимально добре поглинатимуть суміші для ламінування, що забезпечить здоровий блиск на довгий час.

Косметологічні процедури

Для глибокого очищення шкіри, пілінгів та видалення недоліків ідеально підходить період Спадного Місяця з 3 по 16 квітня.

А ось для зволоження, живлення, масок та омолоджувальних процедур краще обрати час Зростального Місяця – 1 квітня або період з 18 по 30 квітня, оскільки в ці дні клітини шкіри найкраще вбирають корисні компоненти.

Коли не варто планувати б'юті-процедури у квітні?