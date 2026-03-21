Про це детальніше – розповіло видання Allure.

Які трендові стрижки легко укладати?

Одним із головних фаворитів 2026 року став італійський боб, про який детально розповідає британське видання Vogue. Ця стрижка відзначається своєю важкою, розкішною основою та прихованими шарами, які створюють об'єм. На відміну від класичного каре, італійський варіант не потребує ідеальної гладкості, адже його головна фішка полягає у рухливості та легкому хаосі, який виглядає елегантно навіть без використання стайлерів.

Для тих, хто шукає ідеальну середню довжину, експерти порталу Byrdie радять звернути увагу на Clavi Cut. Це трендова стрижка до рівня ключиць, яка вважається найбільш універсальною та легкою в догляді, оскільки довжина волосся дозволяє йому під власною вагою лягати рівно, не загортаючись у різні боки. Вона виглядає довершено як на прямому, так і на хвилястому волоссі, тому дозволить забути про постійну корекцію форми протягом дня.

Прихильницям зухвалого стилю видання Allure рекомендує спробувати зачіску шеггі. Це багатошарова стрижка, яка спеціально створюється для того, щоб виглядати трохи розкуйовдженою. Завдяки особливій техніці зрізу пасма самостійно формують потрібну структуру під час природного висихання, тому використання фену стає необов'язковим.

Ще одним відкриттям для власниць довгого волосся стала стрижка "метелик", про яку пише сайт Glamour. Вона поєднує в собі довгі та короткі шари, які створюють ілюзію густоти та неймовірний об'єм навколо обличчя. Головна перевага цієї зачіски полягає в тому, що навіть без спеціального укладання шари волосся створюють гарний каскад, який тримає форму протягом усього дня.

До найбільш практичних зачісок також належить м'яке піксі або "біксі". Ця коротка стрижка з подовженою маківкою поєднує в собі елементи бобу та піксі. Крім цього, вона створює форму, яка не потребує нічого, окрім краплі текстурайзера на кінчиках пальців.

