Ця зачіска стала головним символом впевненості, адже поєднала в собі елегантність минулого та динаміку сучасного мегаполіса. Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan.

Яка найтрендовіша стрижка весни 2026 року?

Йдеться про триксі – стрижку, яка вже встигла підкорити подіуми та червоні доріжки. Це вдосконалена версія класичної піксі, але з більшою довжиною та неймовірним об'ємом.

Як пояснює креативний директор TONI&GUY Яков Саккас, цьогоріч коротке волосся знову на піку популярності, а триксі – це її найм'якша та найбільш "доросла" інтерпретація. Вона виглядає значно легшою та природнішою завдяки рваним краям і повітряній текстурі.

Головна перевага триксі полягає в її абсолютній невибагливості. Так, жінка може зачесати своє волосся назад для офіційного виходу або перетворити його на густий текстурний чубчик для прогулянки містом.

Окрім універсальності, стрижка майстерно корегує риси обличчя. Вона ідеально підкреслює овал і візуально витягує круглі обличчя завдяки об'єму на маківці. А для власниць тонкого волосся триксі взагалі стала справжнім порятунком, адже багатошаровість створює ефект густої та щільної шевелюри.

Справжню хвилю популярності цієї зачіски запустили зірки, які не побоялися розпрощатися з довжиною. Оскароносна акторка Емма Стоун першою привернула увагу до цього стилю, але остаточну крапку поставила Зендея. Так, її поява з триксі на показі Louis Vuitton сезону осінь-зима 2026/2027 та на церемонії Оскар довела, що цей тренд з нами надовго.

