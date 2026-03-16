24 Канал зібрав кілька простих зачісок для жінок після 60 років, які легко зробити вдома і не витрачати на це багато часу.

Один із найпростіших варіантів – пучок. Блогерка janelle.alexandria_ показала, як його зробити лише за хвилину. Для цього потрібні велика і маленька гумки. Перший крок – зберіть волосся у невисокий хвіст. На останньому оберті гумки не витягуйте хвіст повністю, щоб утворилася "гулька". Розділіть хвостик на дві частини та підніміть пасма догори по обидва боки пучка. Зафіксуйте ці пасма зверху маленькою гумкою на кінчиках. Перехрестіть пасма між собою та натягніть їх на пучок. Кінчик хвоста, який залишився знизу, акуратно сховайте всередину пучка. Якщо передні пасма коротші, їх можна трохи підкрутити плойкою, але це не обов'язково.

Ще один простий варіант – низький хвіст. Для цього акуратно зачешіть волосся назад. За бажанням його можна розділити на дві частини. Для кращої фіксації нанесіть трохи мусу для укладання волосся. Після цього зберіть волосся внизу та зав'яжіть низький хвіст гумкою. Щоб зачіска виглядала елегантніше, гумку можна приховати. Для цього відділіть невелике пасмо волосся, обкрутіть його навколо гумки та ззаду закріпіть невидимкою.

Низький хвіст / Фото з Pinterest

Якщо хочете зачіску з ефектом ліфтингу, можна зробити високий хвіст. Таку пораду дали на сайті Interia Kobieta. Facelift ponytail трохи підтягує волосся біля скронь, тому обличчя виглядає більш витягнутим, а контур – чіткішим. Щоб зачіска виглядала цікавіше – кінці можна підкртити за допомогою плойки.

Високий хвіст / Фото з Pinterest

Можна також зробити укладку за допомогою фену та круглої щітки (браша). На злегка вологе волосся нанесіть мус або спрей для об'єму. Сушіть волосся феном, підіймаючи пасма круглою щіткою від коренів і прокручуючи її до кінчиків. Тепле повітря спрямовуйте на щітку, щоб зафіксувати форму. Кінчики можна трохи підкрутити назовні або в різні боки – так зачіска виглядатиме об'ємнішою і природнішою. Наприкінці зафіксуйте укладку легким спреєм для текстури або невеликою кількістю лаку. Про це писало видання BYRIDE.

Укладка на середню довжину волосся / Фото з Pinterest

