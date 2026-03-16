24 Канал собрал несколько простых причесок для женщин после 60 лет, которые легко сделать дома и не тратить на это много времени.

Один из самых простых вариантов – пучок. Блогерша janelle.alexandria_ показала, как его сделать всего за минуту. Для этого нужны большая и маленькая резинки. Первый шаг – соберите волосы в невысокий хвост. На последнем обороте резинки не вытягивайте хвост полностью, чтобы образовалась "гулька". Разделите хвостик на две части и поднимите пряди вверх по обе стороны пучка. Зафиксируйте эти пряди сверху маленькой резинкой на кончиках. Перекрестите пряди между собой и натяните их на пучок. Кончик хвоста, который остался снизу, аккуратно спрячьте внутрь пучка. Если передние пряди короче, их можно немного подкрутить плойкой, но это не обязательно.

Еще один простой вариант – низкий хвост. Для этого аккуратно зачешите волосы назад. По желанию его можно разделить на две части. Для лучшей фиксации нанесите немного мусса для укладки волос. После этого соберите волосы внизу и завяжите низкий хвост резинкой. Чтобы прическа выглядела элегантнее, резинку можно скрыть. Для этого отделите небольшую прядь волос, обкрутите ее вокруг резинки и сзади закрепите невидимкой.

Низкий хвост / Фото с Pinterest

Если хотите прическу с эффектом лифтинга, можно сделать высокий хвост. Такой совет дали на сайте Interia Kobieta. Facelift ponytail немного подтягивает волосы у висков, поэтому лицо выглядит более вытянутым, а контур – более четким. Чтобы прическа выглядела интереснее – концы можно подкрутить с помощью плойки.

Высокий хвост / Фото с Pinterest

Можно также сделать укладку с помощью фена и круглой щетки (браша). На слегка влажные волосы нанесите мусс или спрей для объема. Сушите волосы феном, поднимая пряди круглой щеткой от корней и прокручивая ее к кончикам. Теплый воздух направляйте на щетку, чтобы зафиксировать форму. Кончики можно немного подкрутить наружу или в разные стороны – так прическа будет выглядеть более объемной и естественной. В конце зафиксируйте укладку легким спреем для текстуры или небольшим количеством лака. Об этом писало издание BYRIDE.

Укладка на среднюю длину волос / Фото с Pinterest

Как ухаживать за зрелыми волосами?