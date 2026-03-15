На своей странице в инстаграме дизайнер опубликовал видео, в котором назвал пять ключевых трендов сезона.

Вас также может заинтересовать Больше не антитренд: какую одежду из 90-х стоит вернуть в свой гардероб прямо сейчас

Этой весной в моде остаются кожаные куртки, однако классическая косуха временно уступает место другим силуэтам. В тренде – короткие кожаные куртки или модели, напоминающие бомберы. Подобные варианты были популярными еще в начале 2000-х, в частности их носили Дэвид и Виктория Бекхэм.

Еще одна трендовая вещь – полупрозрачный лонгслив. Его легко сочетать с различными вариантами белья. Например, белый лонгслив хорошо смотрится с цветным бельем – это добавляет образу яркого акцента.

Также, по словам Андре Тана, джинсы с низкой посадкой снова набирают популярность. Они были модными в 2000-х и теперь возвращаются в коллекции брендов и стритстайл.

Вместо кроссовок в повседневных образах можно выбрать трендовые лоферы. Самые актуальные модели этого сезона – с квадратным носком.

Пятый тренд – акцентная сумка. Как писало издание Cosmopolitan, в сезоне весна-лето 2026 одной из главных альтернатив черным сумкам стали модели темно-зеленых оттенков. Такой цвет остается универсальным, но одновременно добавляет образу глубины и свежести. В то же время City Magazine отметило, что также в моде будут сумки глубокого красного цвета.

Что еще будет в тренде весной 2026?