На своей странице в инстаграме дизайнер опубликовал видео, в котором назвал пять ключевых трендов сезона.
Вас также может заинтересовать Больше не антитренд: какую одежду из 90-х стоит вернуть в свой гардероб прямо сейчас
Этой весной в моде остаются кожаные куртки, однако классическая косуха временно уступает место другим силуэтам. В тренде – короткие кожаные куртки или модели, напоминающие бомберы. Подобные варианты были популярными еще в начале 2000-х, в частности их носили Дэвид и Виктория Бекхэм.
Еще одна трендовая вещь – полупрозрачный лонгслив. Его легко сочетать с различными вариантами белья. Например, белый лонгслив хорошо смотрится с цветным бельем – это добавляет образу яркого акцента.
Также, по словам Андре Тана, джинсы с низкой посадкой снова набирают популярность. Они были модными в 2000-х и теперь возвращаются в коллекции брендов и стритстайл.
Вместо кроссовок в повседневных образах можно выбрать трендовые лоферы. Самые актуальные модели этого сезона – с квадратным носком.
Пятый тренд – акцентная сумка. Как писало издание Cosmopolitan, в сезоне весна-лето 2026 одной из главных альтернатив черным сумкам стали модели темно-зеленых оттенков. Такой цвет остается универсальным, но одновременно добавляет образу глубины и свежести. В то же время City Magazine отметило, что также в моде будут сумки глубокого красного цвета.
Что еще будет в тренде весной 2026?
- Кроме перечисленных вещей, в этом сезоне популярными остаются блузы. Особенно актуальны модели с декоративными деталями: шарфами, жабо, рукавами-фонариками, большими бантами или воротником-стойкой.
- Также, как ранее рассказывал Андре Тан, будет тренд на кроп-топы, кейпы и другие короткие варианты верхней одежды.
- Среди принтов этой весной стоит обратить внимание на классический горошек, а также на принт "бемби", напоминающий окрас оленят. Не теряет популярности и цветочный узор.