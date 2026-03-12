Про це розповідає видання Vogue Mexico. Детальніше про наймодніші стрижки цього сезону – читайте в нашому матеріалі.

Які стрижки будуть у тренді навесні 2026 року?

Для тих, хто не готовий прощатися з розкішною довжиною, ідеальним вибором буде довге волосся з подовженим чубчиком. Така зачіска виглядає максимально натурально, адже м'які пасма біля обличчя додають образу ніжності та дозволяють експериментувати з різними варіантами проділу.

Якщо ж ви прагнете додати зовнішності гостроти та сучасного характеру, то варто спробувати короткий прямий чубчик, який закінчується вище брів. Це сміливе рішення відкриває обличчя, робить погляд виразнішим і миттєво перетворює навіть найпростіший хвіст на стильний образ.

Також модницям слід звернути увагу на стрижки довжини міді. Це універсальний варіант, який підходить для будь-якого типу волосся, забезпечуючи зручність і елегантність одночасно.

До того ж найкраще така довжина працює в поєднанні з каскадом та curtain bangs. Так, багатошаровість створює живий об'єм, а знаменитий чубчик-шторка гармонійно вписується в загальний силует, м'яко обрамляючи вилиці.

Поціновувачкам ретро-стилю та вільного духу сподобається шеггі в дусі 1970-х. Ця стрижка з хаотичними пасмами та рваною текстурою створює ефект привабливої недбалості, який буде на піку популярності цієї весни.

Водночас для тих, хто віддає перевагу чітким лініям та мінімалізму, ідеальним рішенням стане прямий короткий боб. Його бездоганний рівний зріз додає волоссю візуальної густоти та виглядає дуже дорого.

Завершує список головних трендів весни 2026 року легендарна стрижка піксі. Вона символізує жіночу сміливість та витонченість. Коротка довжина максимально акцентує увагу на рисах обличчя та шиї, дозволяючи почуватися легко та впевнено у сонячні дні.

Яка ще зачіска стала найбажанішим трендом сезону весна-літо 2026?