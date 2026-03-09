Стилісти радять відмовитися від занадто холодних кольорів на користь палітри, яка наповнює образ світлом і м'якістю. Про це детальніше – пише видання Interia Kobieta.

Які кольори волосся омолоджують на 10 років?

Сьогодні дедалі більше жінок поважного віку обирають благородні сріблясті відтінки. Адже вони дозволяють не ховати сивину, а перетворити її на стильний акцент, що додає вигляду особливого шарму та доглянутості.

Водночас для тих, хто прагне максимальної легкості, ідеальним рішенням стануть теплі відтінки блонда, оскільки вони додають шкірі здорового сяйва та прибирають втому з обличчя.

Якщо ж ви віддаєте перевагу глибшим кольорам, то варто звернути увагу на каштановий або горіховий тони, які створюють м'який контраст і роблять погляд виразнішим.

Найкращий колір волосся для жінок за 70 / Фото Pinterest

Не менш ефектно виглядають золотисто-коричневий і шоколадний відтінки. Річ у тім, що вони додають волоссю візуального об'єму та природного блиску, що є ключем до енергійного та молодого вигляду в будь-якому віці.

Найкращий колір волосся для жінок за 70 / Фото Pinterest

Які кольори волосся додають віку?