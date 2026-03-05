Для цього видання BYRIDE зібрало добірку різних варіантів, які виглядають елегантно, і підходять як для короткого, так і для довшого волосся. Найцікавіші варіанти – дивіться далі в матеріалі.

Хвилі середньої довжини

Якщо у вас волосся має природну хвилясту або кучеряву структуру, не намагайтеся його приборкати до ідеальної гладкості. Природну текстуру волосся можна підкреслити за допомогою укладки. Для цього потрібно використати плойку. Для тонких локонів підійде плойка діаметром близько 2,5 сантиметри, для грубших хвиль – 3,8 сантиметра. Після завивки пасма волосся слід розділити пальцями або гребінцем – це створить природний, "живий" ефект, а зволожувальний спрей або спрей з морською сіллю наприкінці допоможе підкреслити текстуру і додати рух.

Приклади укладки волосся середньої довжини / Фото з Pinterest

Водночас так само чудовий вигляд м'які хвилі мають і на коротшому волоссі. Для створення такої укладки використовуйте фен і велику круглу щітку (браш). На злегка вологе волосся нанесіть мус або спрей для об'єму. Сушіть волосся феном, підіймаючи пасма круглою щіткою від коренів і плавно прокручуючи її до кінчиків. Струмінь теплого повітря направляйте на щітку, щоб зафіксувати форму. Кінчики можна злегка підкручувати назовні або в різні боки – це зробить зачіску більш об'ємною і природною. Зафіксуйте укладку легким текстуруючим спреєм або невеликою кількістю лаку.

Як вкласти коротке волосся / Фото з Pinterest

Також можна зробити бічний проділ і підкрутити кінчики всередину за допомогою фена і браша.

Об'ємний боб середньої довжини з бічним проділом і підкрученими кінчиками / Фото з Pinterest

Ще один цікавий варіант – S-подібні хвилі. Ця укладка підходить як для довгого, так і для короткого волосся. Блогерка SARRA на своїй сторінці в тіктоці показала, як можна легко повторити таку зачіску.

