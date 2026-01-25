Водночас сьогодні дедалі більше жінок обирають комфорт: хтось приймає натуральний колір, а хтось хоче зберегти відтінок, але без частого фарбування. І обидва ці варіанти цілком можливо. Як підтримувати красивий колір волосся після 60 без постійного фарбування – про це розповіли на сайті Laifen.

Так, найпростіший і найекономніший шлях – прийняття природної сивини. Секрет доглянутого сивого волосся полягає в хорошому догляді: важливо зберігати його яскравим, не допускати жовтизни. Правильно підібраний шампунь і регулярне кондиціонування допоможуть досягти бажаного сріблястого блиску.

Жінка з природним кольором волосся / Фото з Pinterest

Якщо ви хочете, щоб у волоссі залишався колір, але не фарбувати його постійно, варто звернути увагу на м'якші техніки. Легкі світлі або темні пасма, мелірування чи делікатне освітлення біля обличчя допомагають освіжити зовнішність, гармонійно поєднуються із сивиною та виглядають природно навіть під час відростання.

Мелірування волосся / Фото з Pinterest

Для тих, хто віддає перевагу повному фарбуванню, краще обирати теплі відтінки – вони виглядають більш природно, не створюють різкого контрасту зі шкірою:

медовий блонд;

теплий шоколадно-коричневий;

насичений рудо-каштановий;

ірисковий;

карамельні відблиски;

світлі мідні тони.

Приклади кольорів / Фото з Pinterest

Зверніть увагу! Для того, щоб фарбування було вдалим, важливо, щоб обраний вами колір пасував до тону обличчя і не підкреслював вікові зміни.

Незалежно від обраного варіанту, догляд за зрілим волоссям має бути регулярним.

Які є поради з догляду за кольором зрілого волосся?