Якщо хочете освіжити та вдосконалити свій стиль, 24 Канал зібрав поради та приклади стильних образів для жінок після 60 років.

Що носити жінкам 60+, щоб виглядати стильно та почуватись комфортно?

Широкі штани – знахідка для жінок за 60. Вони м'яко коригують фігуру і не обмежують рухи. До того ж бувають з легких і щільних тканин, тож підходять для будь-якої погоди.

Краще мати одразу кілька пар штанів такого фасону, щоб створювати різноманітні образи.

Приклад образу з широкими штанами / Фото з Pinterest

З віком фактура тканини й візерунки можуть виглядати більш виграшно, ніж гладкі та блискучі матеріали.

Річ у тім, що гладкі й сяйливі тканини відбивають світло так, що підкреслюють зморшки й нерівності. А от матові, текстурні тканини та ненав'язливі принти розсіюють світло й роблять образ свіжішим.

Зауважимо, що до фактурних належать тканина букле, лляна матерія, жакардові тканини, муслін, фактурний трикотаж та інші.



Приклад образу / Фото з Pinterest



Універсальна річ в гардеробі жінки будь-якого віку – піджак з гарним кроєм. Він робить будь-який образ більш структурованим, підходить і до джинсів, і до суконь.



Приклад образу з піджаком / Фото з Pinterest

Для зрілої фігури добре працюють подовжені жилети: вони візуально витягують силует, зазначає PureWow. Їх можна носити як самостійний верх, поверх футболок чи сорочок, або під жакет.

Приклади, як можна стилізувати жилети / Фото з Pinterest

Також важливо обирати ортопедичне й зручне взуття. Дженніфер Конноллі у своєму матеріалі для видання A Well Styled Life поділилась простим правилом: якщо взуття тисне, натирає або змушує дивно ходити – яким би гарним воно не було, воно не варте цього.

Що ще додати у свій гардероб?

Це можуть бути максіспідниці. Вони виглядають елегантно, прикривають ноги та водночас бувають дуже зручними для повсякденного носіння.

Для зимового сезону чудово підходять теплі в'язані сукні будь-якого крою: на запах, А-силует або прямий фасон. Влітку ж можна одягати плаття-сорочки та інші повітряні, вільні враіанти.

До речі, напередодні наша редакція писала про найпоширеніші помилки в гардеробі жінок старше 60 років і способи їх уникнути.