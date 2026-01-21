Такі стрижки економлять час, дозволяючи приділяти більше уваги собі та своїм справам. Вони додають об'єму і роблять образ свіжим навіть без фену та плойки. Про це пише John Frieda Blog.

Вас також може зацікавити Манікюр для жінок після 50 років: який дизайн і форма омолоджують руки

Які стрижки ідеальні для жінок за 60?

Подовжений боб

Це сучасний і практичний варіант бобу довжиною до ключиць із легким внутрішнім градуюванням. Передні пасма трохи довші, а задня частина коротша, що створює акуратний кутовий силует. Зачіска універсальна: волосся можна носити розпущеним, зібрати у хвіст або пучок – і воно завжди виглядає доглянуто.

Гладка стрижка середньої довжини

Зачіска довжиною до плечей з рівним, акуратним зрізом і мінімумом шарів. Такий варіант підкреслює доглянутість волосся й створює рівний силует. Вона ідеально підходить для тих, хто хоче мати стриманий і елегантний вигляд.

М'яка багатошарова стрижка середньої довжини

Ледь помітні шари візуально роблять волосся густішим, навіть якщо воно тонке, не перевантажуючи образ. Завдяки плавним переходам стрижка не виглядає пласкою або "прилизаною", тримає форму й гарно висихає природним шляхом. Волосся спадає хвилями, виглядає легким, об'ємним і природно рухливим. До того ж довжина робить її практичною та зручною в догляді.

Зверніть увагу! Якщо волосся трохи хвилясте або має природний об'єм, укладання пройде швидко і легко. А ось зовсім пряме волосся потребуватиме додаткового стайлінгу та уваги.

Подовжене шеггі

Стрижка з рваними кінчиками й різною довжиною пасм, що створює ефект легкої недбалості. Вона додає текстури та робить тонке волосся візуально густішим.

Якщо ви плануєте ще більше освіжити образ і не поспішаєте повністю переходити на природний колір, існує чимало різних відтінків, що гармонійно пасують жінкам після 60. Вони виглядають натурально та невибагливі в догляді.

Який колір волосся найкраще підходить жінкам після 60 років?