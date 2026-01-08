24 Канал зібрав найпоширеніші помилки в гардеробі жінок старше 60 років і способи їх уникнути.
Цікаво Коштують більше за Ferrari: 5 найдорожчих парфумів у світі
- Одна з ключових помилок – відмова від певних фасонів, кольорів або деталей лише через вік.
Такий підхід часто призводить до одноманітних і застарілих образів. Насправді ж вирішальну роль відіграють не цифри в паспорті, а пропорції фігури, кольоротип, стиль життя та загальне самопочуття.
- Ще одна помилка – носіння занадто об'ємному одягу.
Часто жінки надають перевагу вільному одягу через комфорт або бажання приховати те, що здається їм недоліками фігури, однак надмірна кількість вільного одягу в образі здатна змінювати пропорції тіла. Наприклад, ноги можуть виглядати коротшими, лінія плечей – нижчою, а силует – важчим.
Одяг / Canva
- Спідня білизна – одна з тих деталей, які непомітні, але напряму впливають на ваш зовнішній вигляд.
З віком тіло змінюється: постава, м'якість тканин, положення грудей і якщо одягнути неправильний бюстгальтер, верхній одяг може втрачати форму й виглядати менш гармонійно. Спідня білизна ж має допомагає зберігати пропорції, чіткість ліній і загальну легкість силуету.
- Яскраві принти та багато різних аксесуарів одночасно створюють відчуття перевантаженості. У результаті вбрання може візуально додавати віку.
Аксесуари / Canva
Крім того, важливо звертати увагу не лише на фасон і тканину одягу, а й на його колір. Бежеві, вицвілі сірі або запилені пастельні відтінки можуть тьмяніти обличчя. Щоб цього уникнути, краще обирати кольори, які освіжають тон шкіри й підкреслюють вашу зовнішність.
- Невдало підібране взуття.
Масивні моделі часто роблять силует важчим і можуть візуально старити. Відтак краще обирати зручне взуття з лаконічною формою: акуратні кросівки, лофери, ботильйони чи туфлі на невисокому каблуку.
Лофери / Canva
Як зробити свій образ стильним?
- Поєднуйте об'ємне з приталеним, підкреслюйте талію або зап'ястя, звертайте увагу на лінію плечей у вашому верхньому одязі.
- Обирайте актуальні тканини й кольори.
- Важливо, щоб одяг був охайним, підходив під ваш тип фігури й гарно сидів.
- Не бійтеся змін: нова зачіска, манікюр, оновлена оправа окулярів або сумка сучасної форми здатні значно освіжити зовнішність.
- Не задовольняйтеся варіантом "достатньо добре" – вам має щиро подобатися те, що ви одягаєте. Адже щойно ви почнете обирати речі, які відображають те, ким ви є зараз, а не те, ким були раніше чи ким, на вашу думку, "маєте бути", – усе зміниться.