24 Канал зібрав найпоширеніші помилки в гардеробі жінок старше 60 років і способи їх уникнути.

Одна з ключових помилок – відмова від певних фасонів, кольорів або деталей лише через вік.

Такий підхід часто призводить до одноманітних і застарілих образів. Насправді ж вирішальну роль відіграють не цифри в паспорті, а пропорції фігури, кольоротип, стиль життя та загальне самопочуття.

Ще одна помилка – носіння занадто об'ємному одягу.

Часто жінки надають перевагу вільному одягу через комфорт або бажання приховати те, що здається їм недоліками фігури, однак надмірна кількість вільного одягу в образі здатна змінювати пропорції тіла. Наприклад, ноги можуть виглядати коротшими, лінія плечей – нижчою, а силует – важчим.

Спідня білизна – одна з тих деталей, які непомітні, але напряму впливають на ваш зовнішній вигляд.

З віком тіло змінюється: постава, м'якість тканин, положення грудей і якщо одягнути неправильний бюстгальтер, верхній одяг може втрачати форму й виглядати менш гармонійно. Спідня білизна ж має допомагає зберігати пропорції, чіткість ліній і загальну легкість силуету.

Яскраві принти та багато різних аксесуарів одночасно створюють відчуття перевантаженості. У результаті вбрання може візуально додавати віку.

Крім того, важливо звертати увагу не лише на фасон і тканину одягу, а й на його колір. Бежеві, вицвілі сірі або запилені пастельні відтінки можуть тьмяніти обличчя. Щоб цього уникнути, краще обирати кольори, які освіжають тон шкіри й підкреслюють вашу зовнішність.

Невдало підібране взуття.

Масивні моделі часто роблять силует важчим і можуть візуально старити. Відтак краще обирати зручне взуття з лаконічною формою: акуратні кросівки, лофери, ботильйони чи туфлі на невисокому каблуку.

Як зробити свій образ стильним?