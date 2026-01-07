24 Канал зібрав підбірку з п'ять найдорожчих парфумів світу. Який вигляд мають їхні флакони, які аромати вони ховають і чому так дорого коштують – читайте далі в матеріалі.

Для порівняння: вартість деяких із цих парфумів перевищує ціну Ferrari Roma 2021 року, яку в Україні на сайті AUTO.RIA можна придбати за 250 тисяч доларів. Тож наш заголовок – не перебільшення – ці аромати справді коштують дорожче за суперкар.

Le Monde sur Mesure

Найдорожчий парфум у світі продали у 2018 році за понад 1,5 мільйона доларів. Його створив дім Morreale Paris у межах колекції Le Monde sur Mesure, яка налічує лише шість унікальних ароматів. Це вказано на сайті Morreale Paris.

Парфуми Le Monde sur Mesure створюють індивідуально для конкретної людини. Над ними від шести місяців до року працює майстер-парфумер. Він поєднує спогади, емоції та особисту історію клієнта, перетворюючи їх на унікальну композицію.

Готовий аромат представляють у флаконі з вигравіюваним серійним номером, прикрашеним золотом та дорогоцінним камінням.

SHUMUKH

Друге місце в цьому рейтингу займають унісекс-парфуми SHUMUKH, створені брендом The Spirit of Dubai Parfums by Nabeel. Їх вартість сягає понад 1,29 мільйона доларів.

Флакон об'ємом 3 літри прикрашений тисячами діамантів, золотом і сріблом.

Над створенням аромату працювали понад три роки. У композиції звучать ноти бурштину, сандалу, мускусу, індійського агарового дерева, турецької троянди, пачулі, іланг-ілангу та ладану, що тримаються на шкірі понад 12 годин, як вказано на сайті The Spirit of Dubai.

SHUMUKH був задуманий як ода Дубаю у світі ароматів.

Golden Delicious

Golden Delicious від Donna Karan посідають третє місце серед найдорожчих ароматів світу з ціною 1 мільйон доларів.

Флакон у формі яблука виготовлений із 14-каратного білого та жовтого золота й оздоблений понад 2900 каменями, серед яких тисячі діамантів і рідкісні сапфіри. Дизайн натхненний Нью-Йорком: силует міста викладений діамантами на флаконі. Над його оздобленням працював відомий ювелір Мартін Кац, як написано на його сайті. На це пішло близько 1500 годин ручної роботи.

Усі кошти від продажу спеціальне видання DKNY Golden Delicious передали гуманітарній міжнародній організації Action Against Hunger.

DKNY's Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle / Фото Getty Images

До речі, звичайні випуски Golden Delicious зараз можна придбати в магазинах DKNY по всьому світу. Аромат відкривається фруктовими нотами апельсинового цвіту, сливи та червоного яблука, поступово переходить у ніжні квіти – троянду, орхідею, лілію й конвалію, в шлейфі відчуваються теплі деревні акорди з мускусом.

Le Secret de la Reine

Ці парфуми від Guerlain посідають четверте місце в рейтингу. Вони коштують понад 200 тисяч євро, а окремі екземпляри оцінюють майже у 300 тисяч.

Флакон виконаний у вигляді бджоли, інкрустованої діамантами, і представлений у двох версіях – з оніксом або гірським кришталем. Його можна носити як брошку або підвіску, а натискання на центральний діамант розкриває крила й дозволяє розпилити аромат, що зазначено на сайті Guerlain. Цю парфумерну прикрасу створив ювелір Лоренц Боймер.

Сам аромат Le Secret de la Reine – теплий, медово-квітковий і вишуканий: цитруси та альдегіди, розкішні білі квіти та солодко-пряний шлейф із меду, ванілі й бобів тонка.

No.1 Imperial Majesty

Це винятковий аромат від британського парфумованого будинку Clive Christian, який випущено лише у 10 екземплярах. Кожен флакон зроблений із найтоншого кришталю Baccarat, оздоблений 18-каратним золотим комірцем і п'ятикаратним білим діамантом, як вказано на сайті Cilive Christian. Розкішні флакони розміщені в ебеновому футлярі, прикрашеному золотим і платиновим оксамитом, і можуть бути персоналізовані. Ціна такого шедевра – близько 215 тисяч доларів за флакон.

