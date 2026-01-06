Саме тому існують зачіски, які залишаються актуальними роками й пасують жінкам незалежно від віку. Про які саме стрижки йде мова – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Боб

Ця стрижка роками вважається однією з найуніверсальніших.

Стрижка виконується з м'якою градацією: спереду волосся залишається довшим, а ззаду поступово коротшає. Такий перехід створює акуратну форму, підкреслює риси обличчя та делікатно коригує його пропорції.

Боб зручний у щоденному догляді, легко вкладається й однаково чудово виглядає на прямому, хвилястому або кучерявому волоссі.

Універсальні варіанти, які пасують жінкам у будь-якому віці – класичний боб або лонг-боб.

Класичний боб / Фото з Pinterest

Лонг боб / Фото з Pinterest

Каре

Ще одна вічна класика, яка не має вікових обмежень. Цю зачіску легко впізнати за рівним зрізом по всьому периметру волосся.

Найкраще каре підходить овальному та квадратному типам обличчя, однак завдяки можливості змінювати довжину та пропорції воно легко адаптується до індивідуальних рис.

Каре / Фото з відкритих джерел

Так, наприклад, для тих, хто не готовий до радикальних змін, можна зробити подовжене каре – воно зберігає довжину, але освіжає образ.

До того ж каре часто доповнюють чубчиком.

Каре з чубчиком / Фото з інстаграму @_olena_vashchuk

Каскад

Для цієї стрижки волосся підрізається шарами, які плавно переходять один в одного. Така техніка візуально додає об'єму вашому волоссю і робить його "живим".

Каскад можна виконати як на короткому, так і на довгому волоссі. Якщо волосся має хоча б легку хвилястість або природний об'єм, укладка не потребуватиме багато часу.

Натомість абсолютно прямому волоссю знадобиться додаткова увага та регулярний стайлінг для досягнення бажаного результату.

Каскад / Фото з відкритих джерел

Що робити тим, хто не готовий розлучатися з довжиною?