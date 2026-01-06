Про це пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Тож, якщо ви прагнете, щоб ваші нігті транслювали успіх та сучасність, то варто знати про п'ять головних антитрендів манікюру 2026 року.

Який манікюр не можна робити у 2026 році?

Білий манікюр

Щільний білий лак, який роками був фаворитом літніх відпусток, тепер офіційно визнаний антитрендом через свою надмірну штучність. Проблема цього кольору у 2026 році полягає в його текстурі. Він виглядає пласким, нагадує шкільний коректор, і, що найгірше, підкреслює будь-які недоліки шкіри рук, роблячи її візуально сірою або зневодненою.

Замість того, щоб освіжати, такий білий створює ефект дешевого пластику. Стилісти наполегливо радять замінити його на альтернативи, зокрема на молочні відтінки, колір кокосового молока або напівпрозорі бази з легким перлинним переливом, які розмивають світло і додають рукам аристократичної доглянутості.

Білий манікюр не можна робити у 2026 році / Фото Pinterest

Металевий манікюр

Часи, коли нігті мали виглядати як злитки золота чи срібла, вже минули. Експерти називають щільні металеві лаки важкими для сприйняття. Адже такі кольори перевантажують образ, роблять його грубим і старомодним, нагадуючи естетику 2010-х. Крім того, цей манікюр більше не асоціюється з футуризмом, а сприймається як відсутність смаку. Саме тому у 2026 році краще обрати напівпрозорі втирки для своїх нігтів.

Металевий манікюр / Фото Pinterest

Неоновий манікюр

Надзвичайно насичені та яскраві відтінки салатового чи жовтого також потрапили до списку антитрендів 2026 року. Жінки все частіше відмовляються робити манікюр кольорів, що викликають тривогу та візуальну напругу. Ба більше, неонові відтінки виглядають інфантильно і спрощують навіть найдорожчий аутфіт.

Якщо вам все ж хочеться зробити яскравий манікюр, то шукайте "брудні" або глибокі тони. Так, замість неонового рожевого обирайте колір пітахаї, а замість салатового – глибокий оливковий або колір матча.

Неонові нігті – антитренд 2026 року / Фото Pinterest

"Тональний крем" на нігтях

У 2026 році варто відмовитися від звички маскувати нігті під шаром густого бежевого лаку. Так званий "глухий нюд", що ідеально зливається зі шкірою, вважається моветоном. Адже, замість елегантності, він створює ілюзію пластмасових пальців, як у манекена. Щільне перекриття сьогодні сприймається як спроба приховати недоліки, тоді як справжній люкс – впевненість у власній натуральності.

Замініть бежевий колір на невагомі покриття, що делікатно підкреслять природну красу нігтьової пластини. Тоді ваші руки матимуть доглянутий вигляд, наче ви щойно повернулися з елітного SPA.

Бежевий манікюр / Фото Pinterest

Базовий червоний манікюр

Класичний червоний ніколи не зникне з моди повністю, але у 2026 році його стандартна варіація вважається ознакою "творчої ліні", зазначає видання Cosmopolitan. Такий колір став надто передбачуваним і позбавленим характеру. Модні оглядачі закликають обирати теплі відтінки з помаранчевим підтоном або холодні відтінки чорної вишні.

Червоний манікюр / Фото Pinterest

У яких кольорах можна робити манікюр у 2026 році?