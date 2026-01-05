Саме такий підхід, за словами Галини Денисюк, формує ключові модні тенденції цього сезону, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм стилістки.

Які тренди зими нас чекають?

Монохром і спокійні відтінки

Головний тренд зими – образи в одному кольорі. Вони виглядають зібрано, дорого й універсально.

Актуальна палітра: молочний, айворі, вершковий, теплий беж і карамель, шоколадний, кавовий, графіт, темно-сірий, глибокий темно-синій.

Як носити: поєднувати один колір з різними фактурами – вовна, трикотаж, шкіра; підбирати взуття й сумку в тій самій гамі; уникати різких контрастів.

Монохром – це завжди про впевненість. Коли образ не розсипається на кольори, він виглядає дорожче й спокійніше. Це стиль людей, які знають, хто вони,

– каже Галина Денисюк.

Обʼємний верх: пальта, шуби, пуховики

Верхній одяг у 2026 році стає головним акцентом образу, а не просто функціональною річчю. У тренді oversize-пальта з мʼякою лінією плечей, шуби зі штучного хутра без блиску, пуховики з чіткою, але не жорсткою формою, довжина міді та максі.

Стилізувати такі речі варто з лаконічним низом, доповнюючи образ великим шарфом або хусткою та сумками середнього чи великого розміру.

"Зима 2026 – це про обʼєм без агресії. Верхній одяг має огортати й створювати відчуття захищеності", – пояснила стилістка.

Тотальний трикотаж

Трикотаж остаточно виходить за межі домашного стилю й стає повноцінною частиною міського гардеробу.

Актуальні вʼязані костюми, трикотажні сукні міді, комплекти зі спідниці та кардигана, светри прямого або трохи oversize крою. Важливо звертати увагу на щільність матеріалу, мінімум декору й спокійні теплі відтінки.

Трикотаж у 2026 році – це жіночність без зайвих деталей. Комфорт, який виглядає зібрано і дуже сучасно,

– зазначила Галина Денисюк.

Акцентні шарфи та хустки

Аксесуари цієї зими формують настрій образу. У моді довгі вовняні та кашемірові шарфи, великі хустки, однотонні моделі або з ледь помітною текстурою. Їх носять поверх пальта без складних вузлів, на плечах замість накидки або в тон до верхнього одягу.

"Шарф перестає бути просто аксесуаром. У 2026 році він стає логічним продовженням образу", – зазначає стилістка.

Шкіра без агресії

Шкіряні речі залишаються актуальними, але змінюють свій характер. У тренді матова шкіра, прямі штани, спідниці міді, лаконічні куртки без металевого декору. Варто уникати глянцю, надмірних деталей і надто обтислих силуетів.

"Шкіра більше не про виклик. Вона про спокійну силу й стриману впевненість", – додала стилістка.

Мінімалізм і тиха розкіш

Один із ключових напрямів зими 2026 – усвідомлений мінімалізм. Чисті лінії, відсутність логотипів, якісні тканини та нейтральна палітра формують базу гардеробу. У нього входять ідеальне пальто, хороший светр, прямі штани та універсальне взуття.

До слова, хутряні шапки, балаклави, шапки біні, в'язані панами-відра та кепки Kangol є популярними головними уборами цієї зими, пише In Journal. Попит на в'язані панами-відра зріс на 500% завдяки популярності серед модниць, зокрема Кендалл Дженнер.

Які речі будуть в тренді взимку?