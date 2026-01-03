Для тих, хто в пошуках універсального низу, радимо звернути увагу на штани, які вже заполонили інстаграм – це коричневі штани палаццо, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Читайте також 5 головних уборів на зиму, які мають вау-ефект: сподобаються всім

Як виглядають модні штани на зиму?

Коричневі штани палаццо були досить популярними у 70-х роках, але останні сезони пережили справжній ренесанс. Широкі штанини з ідеальною посадкою легко вписуються в ділові чи повсякденні образи. Саме ця універсальність зробила штани палаццо головними модними фаворитами.

Цієї зими особлива увага приділена кольору, оскільки саме коричневий став хітом зими. Він виглядає набагато м’якше за чорний й не поступається йому в практичності. Різні відтінки коричневого вдало стилізуються з білим, бежевим, ніжно-рожевим, блакитним, сірим чи іншими кольорами сезону.

Модниці найчастіше комбінують коричневі палаццо з екошубами, пальтами в різних довжинах, кардиганами та яскравими светрами. З коричневими штанами можна створити красивий монохромний образ, додавши зверху лонгслів, гольф чи светр того ж відтінку.

Окрім того, коричневі штани є ще й альтернативою базовим чорним штанам, які також з часом можуть набридати. Загалом штани чудово виглядають в парі з коричневою шубою, дублянкою чи пальтом.

До слова, цього зимового сезону в моді коричневі відтінки, в’язані елементи та хутряні шуби, але класика залишається основою гардероба, пише In Journal. Найкращі зимові образи включають нейтральні відтінки, в’язані комплекти, хутряні шуби з джинсами, чорний одяг та комбінації джинсів з пальто.

Які ще новинки варто знати?