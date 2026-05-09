Навіть у найскладніші часи мамина підтримка залишається нашим надійним тилом і тим, що дає сили рухатися далі. Якщо ви шукаєте правильні слова, щоб висловити свої почуття, наша редакція зібрала для вас найтепліші та найщиріші привітання у картинках, прозі й віршах з Днем матері.
День матері 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Дорога моя мамо! Вітаю тебе з днем матері! Ти завжди була для мене підтримкою і надією в житті. Я бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, любові та тепла, а також безмежної радості від життя.
***
Дорога, матуся! Щиро вітаю тебе! Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості й достатку! Завжди вдячна за твою материнську любов, турботу і тепло, яке постійно зігріває моє серце. Дуже тебе люблю!
***
У День матері бажаю щастя й миру,
Любові, злагоди й душевного тепла.
Хай кожен день дарує нову силу,
А ще багато щастя, ніжності й добра!
***
Нехай День матері дарує тільки радість,
Хай ясна усмішка сіяє на устах!
Нехай ніколи не вгасає юна жвавість
Й від щастя хай душа літає, наче птах!
***
Для найкращої мами на світі! Сьогодні з щирого серця хочу побажати тобі миру, здоров'я та гармонії в душі. Твоя любов та турбота завжди допомагали мені пройти через найважчі життєві моменти, тому я ніколи не забуду про тебе.
***
Дорога мамо, з нагоди Дня Матері, я хочу висловити свою подяку за твою ніжність, турботу та безмежну любов, яку ти надавала мені протягом всього мого життя. Хай у твоєму житті буде більше моментів радості, ніж будь-коли раніше, а твоє серце завжди буде сповнене любові та благополуччя.
***
Сонечко лоскоче щічки,
І цілує ніжно-ніжно
Найчарівнішу у світі,
Найгарнішу й дивовижну.
Найпрекраснішу людину,
Найтеплішу на землі!
Рідну маму, найдорожчу,
Найдобрішу з матерів!
Я тебе люблю до неба,
Мамо, рідна, дорогенька,
Будь завжди, завжди щаслива
Й бережи своє серденько
Від турбот та негараздів,
Від печалей та від бід.
Мамо, рідна, це для тебе
За вікном розквітнув світ!
***
Ніхто любити так не вміє,
Ніхто так словом не зігріє,
Ніхто не зможе так чекати,
Як рідненька наша мати.
Так дай же, Боже, у колі роду,
У колі роду, а в хаті згоду.
Щастя, любові, добру долю,
Вчинивши тим самим задуману волю.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.