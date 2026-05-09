Навіть у найскладніші часи мамина підтримка залишається нашим надійним тилом і тим, що дає сили рухатися далі. Якщо ви шукаєте правильні слова, щоб висловити свої почуття, наша редакція зібрала для вас найтепліші та найщиріші привітання у картинках, прозі й віршах з Днем матері.

День матері 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Дорога моя мамо! Вітаю тебе з днем матері! Ти завжди була для мене підтримкою і надією в житті. Я бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, любові та тепла, а також безмежної радості від життя.

Дорога, матуся! Щиро вітаю тебе! Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості й достатку! Завжди вдячна за твою материнську любов, турботу і тепло, яке постійно зігріває моє серце. Дуже тебе люблю!

У День матері бажаю щастя й миру,

Любові, злагоди й душевного тепла.

Хай кожен день дарує нову силу,

А ще багато щастя, ніжності й добра!

Нехай День матері дарує тільки радість,

Хай ясна усмішка сіяє на устах!

Нехай ніколи не вгасає юна жвавість

Й від щастя хай душа літає, наче птах!

Для найкращої мами на світі! Сьогодні з щирого серця хочу побажати тобі миру, здоров'я та гармонії в душі. Твоя любов та турбота завжди допомагали мені пройти через найважчі життєві моменти, тому я ніколи не забуду про тебе.

Дорога мамо, з нагоди Дня Матері, я хочу висловити свою подяку за твою ніжність, турботу та безмежну любов, яку ти надавала мені протягом всього мого життя. Хай у твоєму житті буде більше моментів радості, ніж будь-коли раніше, а твоє серце завжди буде сповнене любові та благополуччя.

Сонечко лоскоче щічки,

І цілує ніжно-ніжно

Найчарівнішу у світі,

Найгарнішу й дивовижну.

Найпрекраснішу людину,

Найтеплішу на землі!

Рідну маму, найдорожчу,

Найдобрішу з матерів!

Я тебе люблю до неба,

Мамо, рідна, дорогенька,

Будь завжди, завжди щаслива

Й бережи своє серденько

Від турбот та негараздів,

Від печалей та від бід.

Мамо, рідна, це для тебе

За вікном розквітнув світ!

Ніхто любити так не вміє,

Ніхто так словом не зігріє,

Ніхто не зможе так чекати,

Як рідненька наша мати.

Так дай же, Боже, у колі роду,

У колі роду, а в хаті згоду.

Щастя, любові, добру долю,

Вчинивши тим самим задуману волю.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.