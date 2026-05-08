Мама – невичерпне джерело підтримки та людина, чия любов не знає кордонів, навіть якщо нас розділяють сотні кілометрів. Іноді буває важко вмістити всю свою вдячність у кілька речень, тому наша редакція підготувала для вас особливу добірку привітань з Днем матері. Обирайте побажання на свій смак і підніміть настрій своїм найріднішим.

День матері 2026: як привітати у картинках і своїми словами?

Рідненька моя матуся, вітаю тебе з Днем матері! Дякую тобі за те, що завжди ділилася своїм теплом, любов'ю та щирістю. Ти надихала мене на справжні та сміливі вчинки, підтримувала та оберігала, оповила своєю мудрістю та огорнула турботою. Залишайся завжди такою ніжною, люблячою та жіночною!

У цей найважливіший день, я хочу привітати тебе, матуся! Ти найкраща мама у світі, бо завжди даруєш свою любов, турботу, ніжність та доброту. Не можу передати, як я тебе люблю та ціную. Будь завжди щасливою та здоровою, люба моя матуся!

Привітання з Днем матері 2026 / Колаж 24 Каналу

Мама, ти краща у світі людина,

Ніжна, турботлива, тільки єдина,

З матері Днем тебе ніжно вітаю,

Доброї вдачі тобі побажаю,

В справах буденних – терпіння й наснаги,

А на роботі – натхнення й поваги,

Теплого сонечка та доброти,

Мама, спасибі, що є в мене ти!

З Днем матері тебе вітаю,

Моя найкраща у світі мамо!

У це свято щастя побажаю,

Любові, миру і достатку.

Тобі я дякую, рідненька,

За ласку, ніжність і турботу,

Любов, надію, доброту.

Як сильно я тебе люблю!

Вітаю з Днем матері та бажаю, щоб кожен день дарував міцні обійми, солодкі поцілунки, веселі посмішки, яскраві миті. Нехай діти завжди будуть здорові, нехай твоє материнське серце не знає печалі та кривд. Бажаю і сьогодні, і завтра, і через 10, і через 50 років залишатись найкращою мамою у світі.

Люба матусю, вітаю тебе з цим святом – Днем матері! Ти єдина та найдорожча в цілому світі, і не можна підібрати слів подяки, любові та безмежної поваги до тебе, моя рідна. Будь завжди молодою та щасливою, нехай кожен день буде тобі в радість, а сонечко світить для тебе та зігріває душу. Люблю тебе, моя матусю!

Дякую, мамо, за ніжні долоні,

Ласку, турботу, ночі безсонні,

Спасибі за всі ті пісні, що співала,

Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.

Щоб завжди була ти щаслива, здорова,

У твоєму житті, щоб було все чудово.

Ти наймиліша, завжди будь із нами!

Цілую тебе і вітаю з Днем мами!

Матусю, рідна, дорога!

Хочеться тобі багато чого побажати,

Це навіть словами неможливо описати.

Ти у світі в мене лиш одна така –

Щира, мудра, добра та проста.

Твій сміх, твоя усмішка золота,

Душу мою гріє вона.

З Днем матері я тебе вітаю!

І з усього серця я бажаю

Щастя, радості, добра,

Мріям здійснення швидкого,

Везіння для діла будь-якого.

Я тебе кохаю, матусю рідненька!

Дякую за все тебе, дорогенька!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко