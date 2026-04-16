Коли святкують День матері у 2026 році?
В Україні День матері не має фіксованої дати в календарі, оскільки його традиційно відзначають у другу неділю травня. У 2026 році це сімейне свято припадає на 10 травня.
Офіційно цей день встановив Указ Президента України у 1999 році. Що цікаво, травень обрали не випадково, адже саме цей місяць вважається місяцем Пречистої Діви Марії, до якої українці здавна зверталися за заступництвом і допомогою.
Історія та традиції Дня матері
- Історія Дня матері розпочалася понад століття тому у США, пише Smithsonian American Women's History Museum. Тоді американка Анна Джарвіс на знак пам'яті про свою померлу матір запропонувала створити окремий день для вшанування всіх матусь.
- В Україні ж свято має свою особливу хронологію. Так, вперше його організував Союз українок Канади у 1928 році, а вже наступного року святкування відбулося у Львові за ініціативи редакторки Олени Кисилевської.
- У міжвоєнний період на Галичині та Волині цей день став надзвичайно популярним. Втім, з приходом радянської влади у 1939 році святкування Дня матері заборонили на довгі десятиліття, і воно повернулося в український побут лише після здобуття незалежності.
- У це свято заведено вирушати до батьківської оселі та збиратися за спільним столом. Діти готують для мам подарунки, дарують квіти та висловлюють їм слова вдячності.
- Водночас українці вшановують пам'ять матерів, які вже відійшли у вічність. Зокрема, моляться про упокій їхніх душ.