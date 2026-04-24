Згідно з Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", усі державні свята стають звичайними робочими днями. Це стосується і травня, тому додаткового відпочинку в офіційні святкові дати цьогоріч не передбачається.

Не пропустіть Календар свят на третій місяць весни 2026: чи буде додатковий вихідний на День матері

Чи будуть вихідні 1 і 8 травня в Україні?

У 2026 році День праці і День пам'яті та перемоги над нацизмом припадають на п'ятницю, йдеться на сайті "Онлайн календар". За мирних умов українці мали б тривалі вихідні, але зараз ці дні вважаються звичайними календарними днями.

Оскільки дію воєнного стану, ймовірно, планують офіційно подовжити до серпня 2026 року, правила про скасування святкових вихідних залишаються чинними. Тому і державні установи, і приватні підприємства, що працюють за стандартним графіком, будуть відчинені у ці п'ятниці.

Оплата праці в ці дні також здійснюватиметься як за звичайну роботу, без святкових нарахувань. Однак важливо пам'ятати, що приватний бізнес може встановлювати власні правила. Роботодавці мають право надати своїм працівникам вихідний за власною ініціативою, якщо це дозволяє специфіка роботи компанії. Тому варто уточнити внутрішній графік безпосередньо у вашому офісі, хоча на державному рівні ці дні залишаються робочими.

Днями наша редакція розповідала, коли буде День матері у 2026 році.

Коли українці відпочиватимуть у травні 2026?