Согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", все государственные праздники становятся обычными рабочими днями. Это касается и мая, поэтому дополнительного отдыха в официальные праздничные даты в этом году не предвидится.

Будут ли выходные 1 и 8 мая в Украине?

В 2026 году День труда и День памяти и победы над нацизмом приходятся на пятницу, говорится на сайте "Онлайн календарь". В мирных условиях украинцы имели бы длительные выходные, но сейчас эти дни считаются обычными календарными днями.

Поскольку действие военного положения, вероятно, планируют официально продлить до августа 2026 года, правила об отмене праздничных выходных остаются в силе. Поэтому и государственные учреждения, и частные предприятия, работающие по стандартному графику, будут открыты в эти пятницы.

Оплата труда в эти дни также будет осуществляться как за обычную работу, без праздничных начислений. Однако важно помнить, что частный бизнес может устанавливать собственные правила. Работодатели имеют право предоставить своим работникам выходной по собственной инициативе, если это позволяет специфика работы компании. Поэтому стоит уточнить внутренний график непосредственно в вашем офисе, хотя на государственном уровне эти дни остаются рабочими.

Когда украинцы будут отдыхать в мае 2026 года?