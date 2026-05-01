Онлайн календарь рассказал, будут ли дополнительные выходные в мае. О праздниках, которые будут отмечать украинцы в третий месяц весны – читайте далее в материале.

Календарь праздников на май 2026 года

1 мая – Международный день труда.

3 мая – Всемирный день свободы печати и День кондитера.

4 мая – Международный день пожарных.

6 мая – День пехоты.

8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

9 мая – День Европы.

10 мая – День матери.

12 мая – День медицинских сестер.

15 мая – Международный день семьи.

16 мая – День науки.

17 мая – Всемирный день памяти умерших от СПИДа

18 мая – День резервиста Украины и День борьбы за права крымскотатарского народа.

20 мая – День банковских работников.

21 мая – День вышиванки.

23 мая – День Героев и День морской пехоты Украины.

24 мая – День славянской письменности и культуры.

25 мая – День Госслужбы спецсвязи и защиты информации и День филолога.

29 мая – Международный день миротворцев ООН.

30 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

31 мая – Троица и День Киева.

Когда украинцы будут отдыхать в мае 2026 года?