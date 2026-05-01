Онлайн календарь рассказал, будут ли дополнительные выходные в мае. О праздниках, которые будут отмечать украинцы в третий месяц весны – читайте далее в материале.
Смотрите также Лунный календарь стрижек на май 2026: лучшие дни для записи в салон
Календарь праздников на май 2026 года
1 мая – Международный день труда.
3 мая – Всемирный день свободы печати и День кондитера.
4 мая – Международный день пожарных.
6 мая – День пехоты.
8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
9 мая – День Европы.
10 мая – День матери.
12 мая – День медицинских сестер.
15 мая – Международный день семьи.
16 мая – День науки.
17 мая – Всемирный день памяти умерших от СПИДа
18 мая – День резервиста Украины и День борьбы за права крымскотатарского народа.
20 мая – День банковских работников.
21 мая – День вышиванки.
23 мая – День Героев и День морской пехоты Украины.
24 мая – День славянской письменности и культуры.
25 мая – День Госслужбы спецсвязи и защиты информации и День филолога.
29 мая – Международный день миротворцев ООН.
30 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
31 мая – Троица и День Киева.
Когда украинцы будут отдыхать в мае 2026 года?
- Уже пятый год Украина находится в военном положении, поэтому дополнительных выходных в мае 2026 года, в частности на День матери, не предвидится. Об этом говорится в Законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
- Украинцы будут отдыхать 10 дней, а именно: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 мая.
- В то же время граждане будут работать 21 день – 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 и 29 мая.