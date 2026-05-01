Многие верующие интересуются, какие именно религиозные даты стоит почтить в этом месяце. Чтобы проверить, какой сегодня церковный праздник, смотрите православный календарь на май 2026 ниже, пишет Православная Церковь Украины.

Календарь церковных праздников на май 2026 по новому стилю

1 мая – святого пророка Иеремии.

2 мая – святого Анатасия Великого, архиепископа Александрийского.

3 мая – святого преподобного Феодосия Печерского.

4 мая – преподобномученицы Пелагии.

5 мая – святой славной мученицы Ирины.

6 мая – святого праведного Иова.

7 мая – святого мученика Акакия.

8 мая – святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и святого преподобного Арсения Великого.

9 мая – перенесение мощей Николая Чудотворца.

10 мая – святого апостола Симона Зилота.

11 мая – святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славян.

12 мая – святых Епифания и Германа.

13 мая – святой мученицы Гликерии.

14 мая – святого мученика Исидора.

15 мая – святого преподобного Пахомия Великого.

16 мая – святого преподобного Феодора.

17 мая – святого апостола Андроника.

18 мая – святых мучеников Феодота и других.

19 мая – святого священномученика Патрикия, епископа Прусского.

20 мая – святого мученика Талалея.

21 мая – Вознесение Господне. Этот праздник отмечается в сороковой день после Пасхи. Он символизирует завершение земной жизни Иисуса Христа и Его возвращение к Небесному Отцу, отмечают в Волынской епархии Православной Церкви Украины.

22 мая – святого мученика Василиска.

23 мая – святого преподобного исповедника Михаила и святой преподобной Евфросинии.

24 мая – святого преподобного Симеона Дивногорца.

25 мая – Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

26 мая – святого апостола Карпа.

27 мая – святого священномученика Терапонта, епископа Сардийского.

28 мая – святого преподобного Никиты, епископа Халкедонского.

29 мая – святой мученицы Феодосии.

30 мая – святого преподобного Исаакия Далматского.

31 мая – Пятидесятница. Она чтит Сошествие Святого Духа на апостолов, что стало началом активного распространения христианской веры и проповеди Евангелия по всему миру. Этот день также считается днем рождения Церкви, поскольку именно тогда ученики Христа получили божественную благодать для создания первых христианских общин.

Календарь церковных праздников на май 2026 по старому стилю

1 мая – преподобного Иоанна Солунского, ученика Григория Декаполита.

2 мая – преподобного Иоанна Старопечерника.

3 мая – преподобного Феодора Трихины.

4 мая – священномученика Януария и других.

5 мая – преподобного Феодора Сикеота.

6 мая – великомученика Георгия Победоносца.

7 мая – мученика Саввы Стратилата.

8 мая – апостола и евангелиста Марка.

9 мая – священномученика Василия, епископа Амасийского.

10 мая – апостола Симеона, родственника Господня.

11 мая – апостолов Иасона и Сосипатра.

12 мая – девяти мучеников Кизицких.

13 мая – апостола Иакова.

14 мая – пророка Иеремии.

15 мая – святителя Афанасия Великого; благоверных князей Бориса и Глеба.

16 мая – преподобного Феодосия Печерского.

17 мая – мученицы Пелагии Тарсийской.

18 мая – великомученицы Ирины Македонской.

19 мая – праведного Иова Многострадального.

20 мая – воспоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме.

21 мая – апостола Иоанна Богослова; Вознесение Господне.

22 мая – Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца.

23 мая – апостола Симона Зилота.

24 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских.

25 мая – святителя Епифания, епископа Кипрского.

26 мая – мученицы Гликерии.

27 мая – мученика Исидора Хиосского.

28 мая – преподобного Пахомия Великого.

29 мая – преподобного Феодора Освященного.

30 мая – апостола Андроника и святой Иунии.

31 мая – мученика Феодота Анкирского; Пятидесятница.