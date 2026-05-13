Считается, что в этот день Бог особенно благосклонен к человеческим просьбам, а небо открыто для искренней молитвы. Когда будет Вознесение Господне в 2026 году – пишет новоюлианский календарь.

Когда будет Вознесение Господне в 2026 году?

В 2026 году украинцы будут праздновать Вознесение Господне 21 мая. Этот праздник является переходным и всегда приходится на 40-й день после Пасхи. Поэтому дата Вознесения напрямую зависит от дня празднования Воскресения Христова.

Православная Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля. Поэтому Вознесение будет отмечаться именно 21 мая, в традиционный для этого праздника четверг.

В то же время христиане западного обряда будут праздновать Пасху 5 апреля. В связи с этим, для католиков день Вознесения наступит раньше – 14 мая.

Вознесение Господне 2026: история праздника

По библейским преданиям, на сороковой день после Пасхи Иисус Христос собрал своих учеников на горе Елеон. Благословив апостолов, Спаситель поднялся на небо, завершив свою земную миссию.

Через некоторое время ученикам Христа явились два ангела, которые возвестили о предстоящем возвращении Мессии. Именно поэтому Вознесение символизирует надежду на Второе Пришествие и окончательную победу жизни над смертью, отмечают в Волынской епархии Православной Церкви Украины.

Какие традиции Вознесения Господня?

На Вознесение верующие обязательно посещают богослужения. Считается, что именно в этот день Господь особенно отзывчив к искренним молитвам.

К тому же, по народным поверьям, Христос в день праздника может ходить по земле в образе нищего, поэтому отказывать нуждающимся в помощи нельзя.

Также именно на Вознесение меняется традиционное приветствие христиан. Так, вместо приветствия "Христос Воскрес!", верующие возвращаются к словам "Слава Иисусу Христу!".

Кроме того, украинцы издавна почитали этот праздник особыми обрядами. Хозяйки выпекали специальное печенье – "лесенки", что имело форму ступенек и символизировало путь Иисуса на небеса. А чтобы привлечь Божье благословение, дома часто украшали свежей зеленью и цветами.